Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye birçok oyunları bozdu. Ne zaman ki 'dünya beşten büyüktür' demeye başladı, Türkiye'nin aleyhine çalışmalar da başladı. Davos'taki 'one minute' hadisesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gün bugündür Türkiye'nin karşısında, Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler." dedi. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları Festivali" kapanış programıyla son buldu. Erzurum-Aşkale karayolunun 6. kilometresinde özel olarak hazırlanan 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen festival süresince atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü gösterilerinin yanı sıra, karakucak güreşleri ve birçok geleneksel spor dalında müsabakalar yapıldı. Oyun pistleri, oba alanları, düğün çadırları, atlı cirit pistleri ve çadır evlerin yer aldığı festival alanında misafirler için Erzurum'a ait el sanatları ve kentin yöresel yemek çeşitlerinin sunumları gerçekleştirildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, organizasyon dolayısıyla davet edilen Gambiya, Sri Lanka, Kırgızistan, Fildişi Sahili, Sırbistan, Nijer ve Katar'ın spor bakanları ile Özbekistan, Sierra Leone, Ukrayna, Azerbaycan, Tanzanya, Gine, Pakistan ve Kazakistan'ın da aralarında olduğu 30 ülkeden 89 misafir, organizasyonun son gününde yapılan müsabakaları izledi. Erdoğan, oldukça çekişmeli geçen atlı cirit, kökbörü müsabakaları ile atlı okçuluk gösterilerini ilgiyle takip ederek festival için kurulan alanda inceleme yaptı, ok atışı gerçekleştirdi. Daha sonra festivalin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programa katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu organizasyonla Erzurum'a geleneksel sporlarla ilgili çok güzel bir mekanın kazandırıldığını, benzer tesislerin, belediyelerin desteğiyle Türkiye'nin dört bir tarafında hizmete sunulması gerektiğini belirtti.

- "Türkiyeyi zayıflatmak için taarruza geçtiler" Milletin kültürel bağımsızlık mücadelesi verdiğini dile getiren Erdoğan, "Son yıllarda yaşadığımız birçok taarruzlar, saldırılarla, müttefik bildiklerimizden klasik rakiplerimize varıncaya kadar, ülkemizin bağımsız olmasının kendi kararlarını vermesinin önünde set kurdular adeta." diye konuştu. Erdoğan, Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini ancak bu oyunların millet iradesiyle bozguna uğratıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye birçok oyunları bozdu. Ne zaman ki 'dünya beşten büyüktür' demeye başladı, Türkiye'nin aleyhine çalışmalar da başladı. Davos'taki 'one minute' hadisesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gün bugündür Türkiye'nin karşısında, Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler. Mücadele üstüne mücadeleyi de Allah'ın izniyle milletçe kazandık.15 Temmuz'u da kazandık. İşte o 15 Temmuz'un arkasındakiler, bu ülkede bir darbeyi hayata geçirerek insanları katletme pahasına, tankların paletleri arasında insanları ezme pahasına, helikopterlerle vatandaşlarımıza ateş açma pahasına bu ülkede bir darbeyi planlayan alçak düşmanlarımız, şimdi işte başka taarruzlarla, ekonomik olarak, döviz kuru ve spekülasyonlar üzerinden bu millete diz çöktürebileceklerini sanıyorlar."