"Türkler, milletler liginde hep başa oynar"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Öz, "Türkler, bilinen tarihte 2300 yıl boyunca milletler liginde hep başa oynayan bir millettir. Bugün de Afrin, Suriye, Ortadoğu ve Güneyde olan her büyük hadise Türk milletini yakından ilgilendiriyor. Sadece 1 milyar 700 milyonluk İslam dünyasını kastetmiyorum, belki o kadar daha mazlum milletin öncüsü, davacısı ve ümididir bizim milletimiz." dedi.

Öz, Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Etkinlikleri kapsamında Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anadolu'nun Fethinden Milli Mücadeleye Sosyo-Kültürel Yapısıyla Kastamonu Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bir dönem Kastamonu'da görev yaptığını hatırlattı.

Kastamonu'nun kültürel açıdan zengin bir il olduğunu ifade eden Öz, "Kastamonu bilim ve kültür hazinesi olması nedeniyle kültür başkenti olmaya layık şehirlerden biridir." diye konuştu.

Türklerin, tarihte önemli görevler üstlendiğine vurgu yapan Öz, şöyle devam etti:

"Türkler, bilinen tarihte 2300 yıl boyunca milletler liginde hep başa oynayan bir millettir. Bugün de Afrin, Suriye, Ortadoğu ve Güneyde olan her büyük hadise Türk milletini yakından ilgilendiriyor. Sadece 1 milyar 700 milyonluk İslam dünyasını kastetmiyorum, belki o kadar daha mazlum milletin öncüsü, davacısı ve ümididir bizim milletimiz."