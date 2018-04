"Türkler, milletler liginde hep başa oynar"

Türklerin İslamiyete geçmesinin önemli sonuçları olduğunu vurgulayan Öz, "Türk tarihinin en büyük olgusu İslamiyete giriştir. Türk milletinin Müslüman oluşu tarihi yakından ilgilendiren büyük bir olgudur. Bugün yeryüzünde ne kadar Müslüman varsa bunun dörtte üçü Türkler vesilesiyle Müslüman olmuştur." ifadesinde bulundu.

Anadolu'nun Türkleşmesinden bahseden Öz, Malazgirt Zaferi'nden sonra "Anatolya"nın Anadolu, Türk yurdu olduğunu anlattı.

Dünya tarihinin büyük olgularından birisinin Amerika'nın keşfi ve ABD'nin kurulması olduğunu dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"En az ABD'nin kurulması kadar büyük bir olgudur Türkiye'nin Türkiye olması.Türkiye nasıl Türkiye oldu? Horasan'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan birçok Oğuz aşiretleri Anadolu'ya gelerek yerleşti. Tarihi kaynaklar, 'adeta randevulaşmış gibi geldiler' diyor. Arkasından Türkiye'ye Türkçe yerleşti her taraf Türkçe isimlerle doldu. Bugün ben üzülüyorum. Her dağın, öbek öbek her hücrenin, her yerin Türkçe ismi vardır ama maalesef tarım kültürümüz zayıfladıkça bu isimler geride kalacak. Bunları bir an önce zapta almak lazım. Bunlar bizim geçmişimizin değerleridir. Arkasından Türkçe yeni bir sentezlemeye geçti ve kendi eserlerini ortaya çıkardı. Dünya gündeminde Türk kültürü yeniden yarışa girdi."