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"Türkler milli takımda olmak zorunda mı?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:02 | Son Güncelleme

Almanya'da AfD partisi Milletvekili Martin Hohmann, "Türkler milli takımında olmak zorunda mı?" paylaşımıyla Alman milli takımındaki Türk asıllı futbolcuları hedef aldı

BERLİN (AA) - Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Federal Milletvekili Martin Hohmann'ın Alman milli takımındaki Türk kökenli oyuncuları hedef alan paylaşımıyla tartışma yarattı.

Hohmann, önceki gün Facebook'ta, ''Ölü kurbağa, gri forma ve Osmanlı politikacılarıyla bir kare. Türkler milli takımda olmak zorunda mı?" ifadelerinin yer aldığı bir afiş görseli paylaştı.

Hohman, paylaşımının altına, ''Gelecek dünya kupası için sahada kurbağa, gri forma ve Osmanlı politikacılarıyla özçekim istemiyorum. Ülkemiz için kalpten futbol oynayan gerçek bir Alman milli takımı istiyorum.'' yorumunda bulundu.

- "Açık ve net şekilde Türk düşmanlığına başladı"

Açıklamaya tepki gösteren eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AfD'nin İslam düşmanlığından sonra artık Türk düşmanlığına başladığını belirtti.

Mutlu, AfD'nin bundan böyle Türk düşmanlığını açıkça dillendireceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

''Para birimi avroya karşı kurulan ve öncelikli olarak Avrupa politikalarını eleştiren AfD partisi bu hesap tutmayınca ağırlıklı olarak İslam düşmanlığı ve mülteci düşmanlığında puan kazanmak için çalıştı. Herhalde bu yeterli bulunmadı ki artık açık ve net bir şekilde Türk düşmanlığına başladı. Bunun çok tehlikeli olduğunun kanaatindeyim. Hem İslam hem de Türk düşmanlığı yapan bu parti ırkçılığın ve nazizmin yayılmasını sağlayacaktır. Bu sebepten tüm demokratlar, özellikle Türkiyeli göçmenlerin çok dikkatli ve duyarlı olması şart."

İsrail doğumlu komedyen Shahak Shapira da Hohmann'a ''faşistlerin Federal Mecliste ne işinin olduğu'' sorusunu yönelterek tepki gösterdi.

Simon Vaut adlı kullanıcı da Hohmann'ı eleştirerek, Martin Hohmann'ın Yahudi düşmanlığıyla bilindiğini ve bu nedenle Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) uzaklaştırıldığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya için Alternatif (AfD) partisi Martin Hohmann

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