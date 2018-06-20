HABER

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde düzenlenen törende Ece Bey, mezarı başında anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde düzenlenen törende Ece Bey'in mezarına çiçek konuldu ve saygı duruşunda bulunularak dua edildi.

Ardından Ece Bey Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yapıcı tarafından Ece Bey’in biyografisi okundu, 2. Kolordu Komutanlığının bölge bandosu gösteri sundu ve mevlit okundu.

Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yıl dönümü etkinliklerinin ikinci bölümü yarın Lapseki'nin Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey ile Gelibolu'nun Bolayır beldesindeki Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbelerinin ziyaretiyle tamamlanacak. Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişleri de sembolik olarak canlandırılacak.

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
Fotoğraflar// MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan Fatih'te esnaf ziyaretinde bulunduFotoğraflar// MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu
Şehidimizin ismi ve memleketi belli olduŞehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Gelibolu

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

24 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nda göçmen krizi! MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan AK Partili Akyol'a sert tepki

24 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nda göçmen krizi! MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan AK Partili Akyol'a sert tepki

Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

TSK açıkladı! Terör örgüne Kuzey Irak'ta büyük darbe!

TSK açıkladı! Terör örgüne Kuzey Irak'ta büyük darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.