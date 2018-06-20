Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yılı

ÇANAKKALE (AA) - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde düzenlenen törende Ece Bey'in mezarına çiçek konuldu ve saygı duruşunda bulunularak dua edildi.
Ardından Ece Bey Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yapıcı tarafından Ece Bey’in biyografisi okundu, 2. Kolordu Komutanlığının bölge bandosu gösteri sundu ve mevlit okundu.
Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yıl dönümü etkinliklerinin ikinci bölümü yarın Lapseki'nin Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey ile Gelibolu'nun Bolayır beldesindeki Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbelerinin ziyaretiyle tamamlanacak. Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişleri de sembolik olarak canlandırılacak.
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet
Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Ünlü yarışmacının çıplak görüntüleri internete sızdı
Duş almak isterken küvete sıkıştı!
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı