 TÜRKLERİN ÇIĞ GİBİ ARTAN DRONE MERAKI

Haber-Kamera: Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- HOBİ ve ticari amaçlı kullanılan drone'lar artık birçok farklı iş kolunun ayrılmaz parçası. Türkiye'de 20'ye yakın alanda, dünyada ise 100'ün üzerinde iş kolunda kullanılan drone'ların gelecekte daha fazla alanda yer alması ön görülüyor. Nitekim Türkiye'deki kayıtlı drone ve drone ehliyeti alanların sayısındaki artış drone'lara olan ilginin arttığını gösteriyor. Rakamlara bakıldığında 2016 yılı verilerine göre 3 bin 357 olan kayıtlı drone sayısının 2017 yılında 25 bine çıktığı görülüyor. Drone ehliyeti olanların sayısı ise 4 bin 754'den 20 binlere yükselmiş durumda. Drone sahibi olmanın ve kullanmanın ise belli kuralları var. 23 Şubat 2016 tarihinden itibaren 500 gram ve üzerinde drone sahibi olanların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki İnsansız Hava Aracı (İHA) Kayıt Sistemi üzerinden kayıt işlemi yapması zorunlu hale geldi. Drone'ları ticari amaçlı kullanmak isteyenlere ise 27 Temmuz 2017'de yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte ehliyet alma zorunluluğu getirildi. Bu uygulamayla birlikte ağırlığı farketmeksizin ticari amaçlı drone kullanan herkes ehliyet almak durumunda. İstanbul'da 3 noktada verilen drone ehliyetleri ülke genelinde toplam 22 merkezden alınabiliyor. Drone ehliyeti almak için ödenmesi gereken ücret ise gruplarına göre 800 ile 1500 lira arasında değişiyor.

İKİ ÇEŞİT DRONE EHLİYETİ, 12 SAATLİK EĞİTİM VAR

Drone ehliyetleri hakkında bilgi veren Türkiye Drone Ligi (TDL) kurucularından Can Tayfun iki çeşit drone ehliyeti olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"İlk olarak ticari olarak drone kullanmak isteyenlerin 12 saatlik bir eğitimi olan bu ehliyete sahip olması gerekiyor. Hobi amaçlı olanlarda böyle bir zorunluluk yok. Drone kullanırken de belli başlı kurallara uyulması gerekiyor. Kalabalık alanlarda, havaalanı yakınlarında, spor müsabakalarını oynandığı alanlarda uçmak yasak. Bunların bilgisi zaten eğitimde veriliyor. Şayet bu kurallara uyulmazsa çok ağır cezalarla karşılaşılabilir. İkinci olarak ise sporcu lisansı var. Türkiye'de drone sporu regüle oldu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'na bağlandı. Buraya bağlı çeşitli kulüpler var. İsteyenler buralardan drone pilotu lisansı alabiliyor. Bunun için de öncelikle yeterliliklere bakılıyor" diye konuştu.

"DAHA FAZLA DRONE PİLOTUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Drone'ların fotoğraf ve video çekimlerinin yanı sıra askeri alanda, tarımda, ulaşılamayan bölgelerin haritalanması, enerji hatlarının bakımları veya izlenmesi gibi alanlarda kullanıldığı söyleyen Tayfun, "Drone'lar artık birçok iş kolunda kullanılıyor. Ülkemizde 20'ye yakın, yurtdışında 100'den fazla iş kolunda kullanılan drone'lar ilerleyen zamanlarda daha fazla alanda kullanılacak. Ancak şu anda önemli olan drone pilotu yetiştirmek. Bu noktada biraz eksiğiz. Yurtdışında drone sayısı ile beraber pilot sayısı da artıyor. Biz TDL olarak bu sayısının artmasını istiyoruz. Şu anda dronelar 20'ye yakın alanda kullanıyor ve şimdi bile pilot sıkıntımız var. Drone kullanılan alanların sayısı artınca yeterli sayıda pilotumuz olmayacak. Bunun için şimdiden önlem almamız lazım" dedi.