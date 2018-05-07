Türklerin ekran alışkanlığı AB ortalamasının altında

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının günde ortalama 2,5- 3 saat arasında ekran başında vakit geçirdiği, Türklerin ise 2 saat 17 dakika ile ortalamanın altında kaldıkları ortaya çıktı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2008-2015 yılları arasında 15 AB ülkesindeki vatandaşların televizyon izlemek, oyun oynamak gibi faaliyetlerle ekran başında ne kadar vakit geçirdiğine ilişkin araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma 20-74 yaş grubu arasında yapıldı.
Eurostat verileri AB vatandaşlarının iş dışında günde ortalama 2,5-3 saat arasında ekran başında vakit geçirdiğini gösterdi.
- En fazla Yunanlar, en az İtalyanlar ekran başında kalıyor
Yunanlılar günde 3 saatten fazla ekran başında kalarak sıralamada ilk sırada yer alırken, onları Belçikalılar, Finler, İngilizler ve Macarlar izledi. İtalyanlar ise 1 saat 56 dakika ile AB ülkeleri arasında ekran başında en az vakit geçiren millet olarak dikkat çekti.
Veriler ayrıca, Türklerin 2 saat 17 dakikayla AB vatandaşlarının genelinden daha az ekran başında vakit geçirdiğini ortaya koydu.
AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı
Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti
İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar
Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Bu tehlikeye dikkat! Eğer koku alamıyorsanız...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Okuyucu Yorumları 0 yorum