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Türklerin ekran alışkanlığı AB ortalamasının altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 23:57 | Son Güncelleme

Türklerin ekran alışkanlığı AB ortalamasının altında

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının günde ortalama 2,5- 3 saat arasında ekran başında vakit geçirdiği, Türklerin ise 2 saat 17 dakika ile ortalamanın altında kaldıkları ortaya çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2008-2015 yılları arasında 15 AB ülkesindeki vatandaşların televizyon izlemek, oyun oynamak gibi faaliyetlerle ekran başında ne kadar vakit geçirdiğine ilişkin araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma 20-74 yaş grubu arasında yapıldı.

Eurostat verileri AB vatandaşlarının iş dışında günde ortalama 2,5-3 saat arasında ekran başında vakit geçirdiğini gösterdi.

- En fazla Yunanlar, en az İtalyanlar ekran başında kalıyor

Yunanlılar günde 3 saatten fazla ekran başında kalarak sıralamada ilk sırada yer alırken, onları Belçikalılar, Finler, İngilizler ve Macarlar izledi. İtalyanlar ise 1 saat 56 dakika ile AB ülkeleri arasında ekran başında en az vakit geçiren millet olarak dikkat çekti.

Veriler ayrıca, Türklerin 2 saat 17 dakikayla AB vatandaşlarının genelinden daha az ekran başında vakit geçirdiğini ortaya koydu.

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15 ülke AB ekran alışkanlığı Türkler

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