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TürkMedya'dan "ABD'ye reklam verme!" kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

TürkMedya'dan "ABD'ye reklam verme!" kampanyasına destek

İSTANBUL (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) karşı başlatılan "ABD'ye reklam verme!" kampanyasına TürkMedya da katıldı.

TürkMedya'dan yapılan açıklamada, bünyesinde Akşam, Güneş, Star gazeteleri, 24 TV, 360 , TV4 kanalları, ALEM ve Platin dergileri, Alem FM, Lig Radyo ve TürkMedya Dijital markalarını bulunduran TürkMedya'nın, ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, yerli ve milli duruşun medyadaki temsilcilerinden TürkMedya'nın, her zaman olduğu gibi ABD'nin başlattığı ekonomik savaşta da devletin ve milletin yanında olduğunu göstererek, kampanyaya destek verdiği vurgulandı.

Sosyal medyada büyük destek gören "ABD’ye reklam verme!" kampanyasına, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom da katılmıştı.

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ABD’ye reklam verme!" kampanyası TÜRKMEDYA

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