Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyeleri, yarın yapılacak "4. Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri" programı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Özdemir’in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Özdemir, deftere şunları yazdı:

"Sevgili Atam! Sevginin, hoşgörünün, vefanın ve kardeşliğin pekiştirilip huzura dönüşmesinin kıymet kazandığı bu zamanda, ’Ülkemizde ve dünyada, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Fakat hepsinden önce kardeş olalım’ duygu ve temennisi ile sizi minnetle yad ediyoruz. Bizlere binbir cefa ve mücadele içerisinde emanet etmiş olduğun bu Cumhuriyeti, ilelebet koruyup müdafaa edeceğimizden hiç şüphen olmasın. Bu arzu ve gayretle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleri ile Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri projemizin dördüncüsünü gerçekleştirmekteyiz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan arzu ve gayesi içerisinde de bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun. Aşkı niyaz ederim Atam."