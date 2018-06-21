Türkmen Alevilerinden Cumhur İttifakı'na destek

Seçimlerin İslam'ın, Türklüğün Anadolu'da kalması, Türk-İslam davası ve sancağının göklerde dalgalanması seçimi olduğunu dile getiren Özdemir, "Bu seçim Türkiye'nin küresel dünyada var olma, bayrağa ay-yıldız olma, Kandil'e hançer, mazluma umut, zalime korku olma seçimidir. Bu seçim, Suriye'de Türkmenlere umut olma, devletimizi koruma seçimidir." diye konuştu.

24 Haziran'daki seçimlerinin sadece "ülkeyi yönetmeye talip birilerinin belirlenmesi" seçimi olmadığını vurgulayan Özdemir, "Bu seçim, birilerini makam, koltuk sahibi yapma seçimi değildir. Bu seçim, 'sen-ben', 'Kürt-Türk', 'Laz-Çerkez', 'Alevi-Sünni' ayrıştırması seçimi değildir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, 24 Haziran'ın aynı zamanda "90'lı yılların karanlık Türkiye'sinin 'Alevi-Sünni' ayrımını, Kürt-Türk düşmanlığını" bitirme seçimi olduğunu söyledi.

- "Ülkemizin 16 yıldaki kazanımlarını koruma ve daha ileri götürme seçimi"

Suriye başta olmak üzere mazlum ülkelerdeki zulme, emperyalist ve kapitalist şer odaklarına "dur" demek için de seçimlerin önemine işaret eden Özdemir, seçimlerin Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Afrin'de, El Bab'da, Münbiç'te olduğu gibi tek yürek, tek yumruk, tek ses, tek nefes olma, 2023 hedeflerine tüm engellemelere rağmen emin adımlarla yürüme anlamına geldiğini vurguladı.

Özdemir, "Bu seçim, ülkemizin 16 yıldaki kazanımlarını koruma ve daha ileri götürme seçimidir. Bu seçim, ilk olarak Alevi açılımını dile getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Alevi canlara verdiği değerin göstergesinin seçimidir." dedi.

- "Cumhur İttifakı'na destek veriyoruz"

AK Parti'nin Alevi vatandaşlar için bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları anımsatan Özdemir, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Muş Alparslan Üniversitesi'nde seçmeli olarak Alevilik dersinin verilmeye başlandığına, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin farklı mezheplerin yaklaşımlarının dahil edilerek güncellendiğine dikkati çekti.