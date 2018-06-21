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Türkmen Alevilerinden Cumhur İttifakı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:29 | Son Güncelleme

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'na destek açıklaması geldi - Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir: - "24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimler, sıradan seçimler değildir. Ülkemizin var olma seçimidir. Etle tırnak değil, ete kan verme, tüm ulusun kan kardeşi olma seçimidir" - "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle kurulan Cumhur İttifakı'na Türkmen Alevi Bektaşi Vakfının bütün organlarıyla destek veriyoruz"

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle kurulan Cumhur İttifakı'na Türkmen Alevi Bektaşi Vakfının bütün organlarıyla destek veriyoruz." dedi.

Özdemir, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin İmam Hüseyin Cem Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

24 Haziran'daki seçimlerinin sadece "ülkeyi yönetmeye talip birilerinin belirlenmesi" seçimi olmadığını vurgulayan Özdemir, "Bu seçim, birilerini makam, koltuk sahibi yapma seçimi değildir. Bu seçim, 'sen-ben', 'Kürt-Türk', 'Laz-Çerkez', 'Alevi-Sünni' ayrıştırması seçimi değildir." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin İslam'ın, Türklüğün Anadolu'da kalması, Türk-İslam davası ve sancağının göklerde dalgalanması seçimi olduğunu dile getiren Özdemir, "Bu seçim Türkiye'nin küresel dünyada var olma, bayrağa ay-yıldız olma, Kandil'e hançer, mazluma umut, zalime korku olma seçimidir. Bu seçim, Suriye'de Türkmenlere umut olma, devletimizi koruma seçimidir." diye konuştu.

Özdemir, 24 Haziran'ın aynı zamanda "90'lı yılların karanlık Türkiye'sinin 'Alevi-Sünni' ayrımını, Kürt-Türk düşmanlığını" bitirme seçimi olduğunu söyledi.

- "Ülkemizin 16 yıldaki kazanımlarını koruma ve daha ileri götürme seçimi"

Suriye başta olmak üzere mazlum ülkelerdeki zulme, emperyalist ve kapitalist şer odaklarına "dur" demek için de seçimlerin önemine işaret eden Özdemir, seçimlerin Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Afrin'de, El Bab'da, Münbiç'te olduğu gibi tek yürek, tek yumruk, tek ses, tek nefes olma, 2023 hedeflerine tüm engellemelere rağmen emin adımlarla yürüme anlamına geldiğini vurguladı.

Özdemir, "Bu seçim, ülkemizin 16 yıldaki kazanımlarını koruma ve daha ileri götürme seçimidir. Bu seçim, ilk olarak Alevi açılımını dile getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Alevi canlara verdiği değerin göstergesinin seçimidir." dedi.

- "Cumhur İttifakı'na destek veriyoruz"

AK Parti'nin Alevi vatandaşlar için bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları anımsatan Özdemir, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Muş Alparslan Üniversitesi'nde seçmeli olarak Alevilik dersinin verilmeye başlandığına, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin farklı mezheplerin yaklaşımlarının dahil edilerek güncellendiğine dikkati çekti.

Bu kapsamda ilköğretim 4. sınıftan lise son sınıfa kadar olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında Alevilik konusuna da yer verildiğini hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu nedenlerle 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimler, sıradan seçimler değildir. Ülkemizin var olma seçimidir. Etle tırnak değil, ete kan verme, tüm ulusun kan kardeşi olma seçimidir. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle kurulan Cumhur İttifakı'na Türkmen Alevi Bektaşi Vakfının bütün organlarıyla destek veriyoruz."

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