Türkmen göstericiler Kerkük-Bağdat kara yolunu trafiğe kapattı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla başlattıkları gösteriler kapsamında Kerkük-Bağdat kara yolunu trafiğe kapattı.

Irak Türkmen Cephesi milletvekili adayı Ammar Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki binlerce insan oylarına ve iradelerine sahip çıkmak için toplandı." dedi.

Seçimde yapılan hilelere karşı haklarından vazgeçmeyeceklerini belirten Kahya, Türkmenler ve oyları üzerinden hiç kimsenin siyasi pazarlık yapmasına da izin vermeyeceklerini vurguladı.

Türk dünyasına da seslenen Kahya, "Kerküklü Türkmen yıllardır bu topraklarda her türlü zulüm ve haksızlığa maruz kalmaktadır. Bu demokrasi şöleninde de Türkmenlerin oyları göz göre göre çalındı. Türk dünyasından tek isteğimiz Türkmenlere sahip çıkmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Protestoya katılan vatandaşlardan Şahin Çavuş ise "Taleplerimiz yerine getirilene kadar buradan bir karış geri çekilmeyeceğiz ve ana yolu trafiğe açmayacağız." diye konuştu.

Tek isteklerinin adaletin yerine getirilmesi olduğunu belirten Merve Hamit de "Yıllardır Türkmen milletine yapılan haksızlıkları bu kez kabul etmeyeceğiz." dedi.