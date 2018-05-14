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Türkmen göstericiler Kerkük-Bağdat kara yolunu trafiğe kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:15 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi milletvekili adayı Ammar Kahya: "Buradaki binlerce insan oylarına ve iradelerine sahip çıkmak için toplandı" - Kerküklü vatandaş Şahin Çavuş: "Taleplerimiz yerine getirilene kadar buradan bir karış geri çekilmeyeceğiz ve ana yolu trafiğe açmayacağız"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla başlattıkları gösteriler kapsamında Kerkük-Bağdat kara yolunu trafiğe kapattı.

Irak Türkmen Cephesi milletvekili adayı Ammar Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki binlerce insan oylarına ve iradelerine sahip çıkmak için toplandı." dedi.

Seçimde yapılan hilelere karşı haklarından vazgeçmeyeceklerini belirten Kahya, Türkmenler ve oyları üzerinden hiç kimsenin siyasi pazarlık yapmasına da izin vermeyeceklerini vurguladı.

Türk dünyasına da seslenen Kahya, "Kerküklü Türkmen yıllardır bu topraklarda her türlü zulüm ve haksızlığa maruz kalmaktadır. Bu demokrasi şöleninde de Türkmenlerin oyları göz göre göre çalındı. Türk dünyasından tek isteğimiz Türkmenlere sahip çıkmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Protestoya katılan vatandaşlardan Şahin Çavuş ise "Taleplerimiz yerine getirilene kadar buradan bir karış geri çekilmeyeceğiz ve ana yolu trafiğe açmayacağız." diye konuştu.

Tek isteklerinin adaletin yerine getirilmesi olduğunu belirten Merve Hamit de "Yıllardır Türkmen milletine yapılan haksızlıkları bu kez kabul etmeyeceğiz." dedi.

- Araplar da destek veriyor

Kerkük'teki Türkmenlerin seçimlere hile karıştırıldığı iddialarına Araplar da destek vermeye devam ediyor.

Bazı siyasi taraflar ve devlet kurumlarının Kerkük'ün tehlikeye atılmasına göz yumduğuna dikkati çeken Arap milletvekili adayı Raad Asi, "Açık ve net bir şekilde seçimlere hile ve şaibe karıştırarak Türkmen ve Arapların oylarını çalıyorlar." diye konuştu.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilerine kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

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