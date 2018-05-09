''Yurt dışındaki Türkmenler de Irak Meclisi'ndeki etkinliklerini artırmak için oylarını kullanmalılar. Özellikle Musul adaylarımız Nurettin Kaplan ve Lokman Reşidiyeli'yi yalnız bırakmamak için göçmen durumunda olan tüm vatandaşlarımız sandığa gitmeli ve oylarını kullanmalı."

Türkmenlerin 2003'ten bu yana ilk defa rahat bir nefes aldığını söyleyen Salihi, ''Ey Türkmen, başımıza yeniden kirli oyunların gelmemesi için oluşturduğumuz Kerkük Türkmen Listesi'ne oyunu ver." diye seslendi.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Seçimlerden sonra Türkmenleri yine kritik bir süreç bekliyor dolayısıyla Türkmen seçmenlerin sandık başına gitmeleri gerekiyor.'' dedi.

Erbil, Salahaddin, Bağdat ve Diyala vilayetlerinde destekledikleri Türkmen adayların yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Salihi, şunları kaydetti:

''Irak Meclisi'nde Türkmenlerin sesinin duyulmaya devam etmesi ve daha da güçlenmesi için geniş katılımı sağlamanın milli ve vatani görevimiz olduğunu unutmayalım. Irak'ın birçok bölgesinde desteklediğimiz adaylarımızı yalnız bırakmamalıyız.''

- Türkmen seçmene klipli "sandığa gidin" çağrısı

Öte yandan Türkmenlerin seçim günü sandığa gidip oylarını kullanması gerektiğini anlatan bir de seçim şarkısı klibi yayınlandı.

Türkmeneli coğrafyasının tamamına hitap edilen ve Türkmen lider Salihi'nin görüntülerine de yer verilen klipte, "Irak'ın üçüncü temel unsuru olan Türkmen halkının üç gün sonra yapılacak seçimlerde oylarını kullanmasının önemi" vurgulanıyor.

Irak'taki Türkmen bölgelerinde bulunan tarihi ve simgesel mekanların da gösterildiği klipte, Salihi duygu yüklü bir de şiir seslendiriyor.

