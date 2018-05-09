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Türkmen lider Salihi'den seçmenlere "sandığa gitmeleri" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 18:26 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: "Seçimlerden sonra Türkmenleri yine kritik bir süreç bekliyor dolayısıyla Türkmen seçmenlerin sandık başına gitmeleri gerekiyor" "Yurt dışındaki Türkmenler de Irak Meclisi'ndeki etkinliklerini artırmak için oylarını kullanmalılar"

KERKÜK (AA) - Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere günler kala, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, ülke içinde ve dışında yaşayan Türkmen seçmenlere "sandığa gitmeleri" çağrısında bulundu.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Seçimlerden sonra Türkmenleri yine kritik bir süreç bekliyor dolayısıyla Türkmen seçmenlerin sandık başına gitmeleri gerekiyor.'' dedi.

Türkmenlerin 2003'ten bu yana ilk defa rahat bir nefes aldığını söyleyen Salihi, ''Ey Türkmen, başımıza yeniden kirli oyunların gelmemesi için oluşturduğumuz Kerkük Türkmen Listesi'ne oyunu ver." diye seslendi.

- Irak dışındaki Türkmen seçmene çağrı

Irak dışında, özellikle Türkiye'de oldukça fazla Türkmen seçmen bulunduğuna dikkati çeken Salihi, şöyle konuştu:

''Yurt dışındaki Türkmenler de Irak Meclisi'ndeki etkinliklerini artırmak için oylarını kullanmalılar. Özellikle Musul adaylarımız Nurettin Kaplan ve Lokman Reşidiyeli'yi yalnız bırakmamak için göçmen durumunda olan tüm vatandaşlarımız sandığa gitmeli ve oylarını kullanmalı."

Erbil, Salahaddin, Bağdat ve Diyala vilayetlerinde destekledikleri Türkmen adayların yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Salihi, şunları kaydetti:

''Irak Meclisi'nde Türkmenlerin sesinin duyulmaya devam etmesi ve daha da güçlenmesi için geniş katılımı sağlamanın milli ve vatani görevimiz olduğunu unutmayalım. Irak'ın birçok bölgesinde desteklediğimiz adaylarımızı yalnız bırakmamalıyız.''

- Türkmen seçmene klipli "sandığa gidin" çağrısı

Öte yandan Türkmenlerin seçim günü sandığa gidip oylarını kullanması gerektiğini anlatan bir de seçim şarkısı klibi yayınlandı.

Türkmeneli coğrafyasının tamamına hitap edilen ve Türkmen lider Salihi'nin görüntülerine de yer verilen klipte, "Irak'ın üçüncü temel unsuru olan Türkmen halkının üç gün sonra yapılacak seçimlerde oylarını kullanmasının önemi" vurgulanıyor.

Irak'taki Türkmen bölgelerinde bulunan tarihi ve simgesel mekanların da gösterildiği klipte, Salihi duygu yüklü bir de şiir seslendiriyor.

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ırak Irak Türkmen Cephesi başkanı Erşet Salihi Kerkük

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