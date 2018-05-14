BAĞDAT (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, genel seçimlere hile karıştığı iddialarına karşı Türkmenlerin sokaktaki tepkilerinin gittikçe arttığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Salihi, Kerkük ve Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde elektronik oy kullanma cihazlarındaki Türkmen oyların Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) kaydırıldığını, söz konusu usulsüzlüğün seçim komiserliğindeki KYB'li memurlar aracılığıyla yapıldığını ifade ederek, "sokağa dökülerek hakkını talep eden Türkmenlerin tepkisi giderek artıyor." dedi.

"KYB liderliğindeki şaibe çok profesyonelce yapılmış." diyen Salihi, oy kullanımından önce cihazlara KYB'nin merkezi Süleymaniye'den müdahale edildiğini söyledi.

İTC lideri, "Türkmen milleti hakkını talep ediyor ve bunun için de sokaklara dökülmüş durumda. Kerkük'ta tansiyon yükseliyor. Bağdat'a, sokaklara dökülen halkımızın derdini devlet yetkilileriyle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Salihi, KYB'nin seçime hile karıştırmasından sadece Türkmenlerin değil Goran ve Berham Salih'in partisiyle Yeni Nesli Hareketi'nin de muzdarip olduğu ve onlarla da temas içerisinde olduklarını aktardı.