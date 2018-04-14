HABER

"Türkmen soydaşlarımızı hedef alan menfur saldırıları kınıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

"Türkmen soydaşlarımızı hedef alan menfur saldırıları kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Enver Fahri Kerim’in silahlı saldırıya uğradığının üzüntüyle öğrenildiğini belirterek saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Kerim’in 12 Nisan akşam saatlerinde Kerkük-Bağdat karayolunda silahlı saldırıya uğradığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Enver Fahri Kerim’in 12 Nisan günü akşam saatlerinde Kerkük-Bağdat karayolunda silahlı bir saldırıya uğradığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Kerim saldırıdan yara almadan kurtulurken, müşahede altında tutulan şoförünün durumu ise ciddiyetini korumaktadır.

Türkmen soydaşımızı hedef alan bu menfur saldırıyı güçlü biçimde kınıyoruz. Irak’ın asli unsurlarından Türkmenlere yönelik bir süredir yoğunluğu artan saldırıların engellenmesi ve faillerinin yakalanması için ilgili Irak makamlarının en kısa sürede gerekli adımları atmalarını beklediğimizi yineliyoruz."

Ankara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepkiAnkara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
Bakanlıktan flaş Suriye açıklamasıBakanlıktan flaş Suriye açıklaması
Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Enver Fahri Kerim Kerkük Türkmen Cephesi

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.