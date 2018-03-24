HABER

Türkmen ve Araplar peşmergeyi Kerkük'te tekrar görmek istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: - "Kerkük'te oluşturulacak bir operasyonlar komutanlığında peşmergenin yer almasını kesinlikle reddediyoruz" - Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Turan: - "Siyasi partilerin talimatı ile hareket eden hiçbir gücü Kerkük'te görmek istemiyoruz" - Kerkük İl Meclisi Arap Grubu Başkanı Asi: - "Araplar olarak merkezi hükümete bağlı olan Kerkük'te federal gücün görevini sürdürmesini istiyoruz"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen ve Arap siyasi temsilcileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge gücünün Kerkük'te bir kez daha görev yapmasını reddetti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Kerkük kent merkezindeki Irak Türkmen Cephesi Başkanlık binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Kerkük'te oluşturulacak bir operasyonlar komutanlığında peşmergenin yer almasını kesinlikle reddediyoruz.'' ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait güvenlik gücü peşmergenin tekrar kentte görev almasıyla güvenlik ihlalleri meydana gelebileceği uyarısında bulunan Salihi, ''Böyle bir gelişmenin gerçekleşmesiyle birlikte kentte oluşacak güvenlik sorunlarından Başbakan Haydar el-İbadi sorumlu olacaktır.'' dedi.

Salihi, Kerkük kentinin tekrar siyasi pazarlık malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, ''Peşmergeyi tekrar buraya yerleştirmek, Kerkük'ü bir kez daha merkezi hükümet ile IKBY arasında anlaşmazlık bölgeler haline getirmek demektir.'' uyarısında bulundu.

Peşmergenin Kerkük'te varlık gösterdiği 2003 ile 2017 tarihleri arasında yaşanan insan haklarına aykırı olayların tekrar yaşanmasını istemediklerini belirten Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan, ''Siyasi partilerin talimatı ile hareket eden hiçbir gücü Kerkük'te görmek istemiyoruz. Anayasaya göre IKBY sınırlarını korumakla görevli olan peşmerge Kerkük'ten uzak dursun.'' ifadelerine yer verdi.

Arap ve Türkmenler olarak Kerkük'te halihazırdaki Bağdat'a bağlı güçlerin bulunmasından memnun olduklarını belirten Kerkük İl Meclisi Arap Grubu Başkanı Burhan Asi de ''Araplar olarak merkezi hükümete bağlı olan Kerkük'te federal gücün görevini sürdürmesini istiyoruz. Peşmerge siyasi partilerin talimatı ile hareket eden güçtür. Bu yüzden Kerkük'te varlık göstermeleri burada etnik sorunlar yaratacaktır.'' diye konuştu.

Merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri, 16 Ekim'de başlatılan operasyon sonucu Kerkük başta olmak üzere Peşmerge'nin elinde tuttuğu tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlamıştı.

İsmail Saymaz canlı yayında bombayı patlattıİsmail Saymaz canlı yayında bombayı patlattı
Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı görevden aldıTrump, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı görevden aldı
Tecavüze uğrayan bebekle ilgili yeni gelişme!Tecavüze uğrayan bebekle ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük peşmerge tekrar görmek istemiyor Türkmen ve Araplar

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

İlginizi Çekebilir

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü

Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.