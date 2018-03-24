Türkmen ve Araplar peşmergeyi Kerkük'te tekrar görmek istemiyor

Salihi, Kerkük kentinin tekrar siyasi pazarlık malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, ''Peşmergeyi tekrar buraya yerleştirmek, Kerkük'ü bir kez daha merkezi hükümet ile IKBY arasında anlaşmazlık bölgeler haline getirmek demektir.'' uyarısında bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Kerkük kent merkezindeki Irak Türkmen Cephesi Başkanlık binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Kerkük'te oluşturulacak bir operasyonlar komutanlığında peşmergenin yer almasını kesinlikle reddediyoruz.'' ifadesini kullandı.

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen ve Arap siyasi temsilcileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge gücünün Kerkük'te bir kez daha görev yapmasını reddetti.

Peşmergenin Kerkük'te varlık gösterdiği 2003 ile 2017 tarihleri arasında yaşanan insan haklarına aykırı olayların tekrar yaşanmasını istemediklerini belirten Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan, ''Siyasi partilerin talimatı ile hareket eden hiçbir gücü Kerkük'te görmek istemiyoruz. Anayasaya göre IKBY sınırlarını korumakla görevli olan peşmerge Kerkük'ten uzak dursun.'' ifadelerine yer verdi.

Arap ve Türkmenler olarak Kerkük'te halihazırdaki Bağdat'a bağlı güçlerin bulunmasından memnun olduklarını belirten Kerkük İl Meclisi Arap Grubu Başkanı Burhan Asi de ''Araplar olarak merkezi hükümete bağlı olan Kerkük'te federal gücün görevini sürdürmesini istiyoruz. Peşmerge siyasi partilerin talimatı ile hareket eden güçtür. Bu yüzden Kerkük'te varlık göstermeleri burada etnik sorunlar yaratacaktır.'' diye konuştu.

Merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri, 16 Ekim'de başlatılan operasyon sonucu Kerkük başta olmak üzere Peşmerge'nin elinde tuttuğu tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlamıştı.