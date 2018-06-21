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Türkmendağı'ndaki çatışma anları kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

Suriye'de Türkmendağı'ndaki muhalifler, Esed rejiminin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara misilleme olarak rejim birliklerine sızma operasyonu düzenledi - Türkmendağı'ndaki sıcak çatışma anları operasyonu düzenleyen muhalif güçler tarafından kaydedildi

İDLİB (AA) - Suriyeli muhalifler, Beşşar Esed rejiminin Dera iline düzenlediği saldırılara misilleme olarak Türkmendağı'ndaki cephe hatlarına sızma operasyonu yaptı. Sıcak çatışma anları, operasyonu düzenleyen muhalif güçler tarafından görüntülendi.

Muhaliflerin, Lazkiye ilinin kuzeyinde yer alan Türkmendağı'ndaki Esed rejimi birliklerine düzenlediği operasyonda çok sayıda rejim askerinin öldüğü öğrenildi.

Türkmendağı'nda sıcak çatışma anları, muhalif güçler tarafından da görüntülendi.

Muhalif gruplardan Cebel İslam'ın sözcüsü Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed rejimi ile İran güçlerinin güneydeki Dera iline başlattığı operasyona tepki olarak Türkmendağı'nda rejimin kontrolündeki Sarraf beldesi ve etrafına sızma operasyonu başlattık. Bu operasyonla 15 rejim askeri öldü, 5'i yaralandı." dedi.

Ebu Ubeyde, "Türkmendağı'nda Esed rejiminin kontrolündeki Kapıkaya, Sarraf ve Kulcuk köylerindeki birlikleri basan muhalifler, çok sayıda askeri malzeme ele geçirdikten sonra, noktalardaki çadırları imha ederek geri döndü." diye konuştu.

Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmendağı, 2016 yılında rejim ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalmıştı.

Rusya'nın hava desteği ile Lazkiye kırsalında ilerleyen Esed rejimi, 2016 yılı sonunda bölgenin yüzde 80’ini ele geçirmişti.

Türkmendağı'ndaki muhalifler, ellerinde kalan 6 köy ve bazı çiftliklerde rejime karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Esed rejimi ve destekçisi İran güçleri, dün akşam Dera'daki muhaliflere karşı saldırı başlatmış, 8 sivil ölmüştü.

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