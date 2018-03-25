Türkmenistan’daki parlamento seçimleri

Türkmenistan’da parlamento seçimlerine katılımın yüzde 86,34 olduğu bildirildi.
Ülkede ikinci kez yapılan çok partili seçimlere Demokrat Parti, Sanayici ve Girişimciler Partisi ile Agrar Partisi katıldı.
Merkez Seçim Komisyonu, yaklaşık 3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, parlamento üyelerinin ve yerel yöneticilerin belirlenmesi için düzenlenen seçimlere katılımın yüzde 86,34 olduğunu açıkladı. Türkmenistan yasalarına göre kesin seçim sonuçlarının 7 gün içinde açıklanması gerekiyor.
Türkmen Parlamentosunda 125 milletvekili bulunuyor ve milletvekilleri 5 yıl süreyle seçiliyor.
Seçimleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi uluslararası kuruluşlardan gözlemcilerin de takip ettiği açıklanmıştı.
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