KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde, 1959'daki 14 Temmuz Türkmen Katliamı'nda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
Kerkük kent merkezindeki Türkmen Şehitliği'nde düzenlenen anma merasimine katılan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük katliamının Srebrenitsa ve Karabağ katliamlarından hiçbir farkı yoktur.'' dedi.
Türkmen katliamını gerçekleştirenleri o dönemin DEAŞ'ı şeklinde tanımlamak gerektiğini belirten Salihi, şunları söyledi:
"Kerkük katliamını yapanların yöntemleri ile daha dört yıl önce Irak'ın büyük bir bölümünü kontrol eden ve en çok Türkmenlere zarar veren DEAŞ terör örgütünün yöntemi arasında hiçbir fark yok.''
Irak'taki Türkmen varlığının tehlikede olduğuna dikkati çeken Salihi, ''Irak'ta esarette olan ve geleceği tehlikede olan bir Türk varlığı olduğunu gerek Türkiye gerekse tüm Türk dünyasının bilmesi gerekiyor.'' ifadesini kullandı.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan da ''Bu katliam Irak'taki Türkmen varlığını yok etmeye yönelik 100 yıldan beri uygulanan planın bir parçasıdır.'' görüşünü dile getirdi.
Türkmenleri yok etmeye dönük eylemlerin sürdüğünü vurgulayan Turan, "Türkmenleri yok etmek için 59 yıl önce katliam düzenleyenler bugün aynı hedefi seçimlere hile katarak, sandıktaki Türkmen iradesini çalarak gerçekleştirmek istiyorlar.'' diye konuştu.
-14 Temmuz Kerkük Katliamı
Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Kürt kökenli Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü. Söz konusu olay Türkmen siyasi tarihine "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçmişti.
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