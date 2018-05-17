Türkmenler, BM Erbil ofisi önünde gösteri düzenledi

"Irak'taki genel seçimlerde kullanılan elektronik sistem, daha önce organizeli bir şekilde programlanıp, oylar üzerinde hile yapılmıştır. ITC olarak yaptığımız detaylı soruşturma neticesinde bu kanaate vardık. Bu sebeple yapılan seçimi kabul etmiyor, açıklanan sonuçlarını reddediyoruz. Şüphelerin ortadan kaldırılması için oyların elle sayılmasını istiyoruz."

Göstericiler arasında yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Erbil Milletvekili Aydın Maruf, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkmenlerin hem IKBY hem de Kerkük'te oyları üzerinde büyük oynamaların yapılıp çalındığını iddia etti.

Maruf, bu mektubun BM'nin yanı sıra IKBY'deki Avrupa Birliği Temsilciliğiyle, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na da gönderildiğini paylaştı.

IKBY'deki 6 Kürt siyasi parti de ITC gibi başta Süleymaniye olmak üzere Kerkük'te seçimlere organizeli bir şekilde hile karıştırılıp oylarının çalındığını iddia ediyor. Bu yüzden Kürt siyasi partiler seçimlerin tekrarını isterken, Türkmenler ise oyların elle sayılmasını talep ediyor.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de dün yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına itiraz edenlerin endişesinin çok ciddi olduğunu belirterek, "Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, gerekli adımları atıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmalıdır." demişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise geçen pazartesi devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, "Irak'ın istikrarının korunması gerekiyor. Siyasi grupları seçim sonuçlarına saygı duymaya çağırıyorum." demişti.

