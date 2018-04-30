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Türkmenler için KÜ'de eğitim tamamlama fırsatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 20:09 | Son Güncelleme

Irak ve Afganistan Türkmenlerinin Kastamonu Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayabilmeleri için ön görüşme yapıldı - Rektör Prof. Dr. Aydın: - "Kastamonu Üniversitesi olarak biz dünyanın neresinde bir mağdur varsa, mazlum varsa ona sahip çıkma misyonumuzun olduğunu biliyoruz. Irak'taki kardeşlerimize de kucağımızı açmak, gönlümüzü açmak bizim vazifemizdir"

Irak ve Afganistan Türkmenlerinin Kastamonu Üniversitesinde (KÜ) lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayabilmeleri için çalışma başlatıldı.

Rektörlükte düzenlenen programda KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Uluslararası Yaşam ve Barış Derneği Kurucu Üyesi Dr. Davut Karataş ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Aydın, görüşmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, KÜ'de dünyanın birçok ülkesinden öğrencinin bulunduğunu belirtti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Kastamonu Üniversitesi olarak biz dünyanın neresinde bir mağdur varsa, mazlum varsa ona sahip çıkma misyonumuzun olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar dünyanın değişik yerlerinden kardeşlerimiz bize geldiler. Irak'taki kardeşlerimize de kucağımızı açmak, gönlümüzü açmak bizim vazifemizdir. Bu hususta bir sınırlama yapmıyoruz. Sınavlardan aldıkları dereceler ve genel durumlarına göre uygun fakültelerimize yerleştiriyoruz. Master ve doktorada da dışarıdan gelen gençlerimize yardımcı oluyoruz. Biz ne lazımsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

Karataş ise "Eğitimleri yarıda kalmış, eğitimlerini burada devam ettirmek isteyen arkadaşlarımıza rehberlik etmek istedik. Savaş mağduru olarak Türkiye'ye gelen veya orada hala hayatını devam ettiren insanlar tekrar hayatın normale dönmesini, eğitimlerinin tekrar başlamasını ve eğitimlerini tamamlamak istiyorlar. Yüksek lisans yapmak isteyen, doktora yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Bu konuda üniversitemizin desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Irak ve Afganistan Türkmenlerinin KÜ'de lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayabilmeleri için ön görüşme yapıldı.

Görüşmeye KÜ Rektör Danışmanı Dr. Tunay Kamer ve KÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu da katıldı.

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