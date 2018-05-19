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Türkmenler, Irak Seçim Komiserliği aleyhine imza kampanyası başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 04:06 | Son Güncelleme

Türkmenler, Irak Seçim Komiserliği aleyhine imza kampanyası başlattı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla protestolar düzenleyen Türkmenler, Irak Seçim Komiserliği aleyhine imza kampanyası başlattı.

Irak Türkmen Cephesi Gençlik Teşkilatı Üyesi Ali Tazehurmatulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel seçimlere şaibe karıştığını Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etmek için imza kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kampanyayı başlatalı sadece iki gün olmasına rağmen binlerce vatandaşın katıldığına dikkati çeken Tazehurmatulu, 160 binden fazla imza topladıklarını, bu sayının 200 bini bulmasını hedeflediklerini söyledi.

Hedeflerinin bu seçimlere şaibe karıştığını tüm dünyaya duyurmak olduğunu belirten Tazehurmatulu, "Konuyu BM'ye taşımak için örgütün Irak temsilciliğine toplanan imzaları ileteceğiz. Ayrıca şaibenin kanıtlarını belgelendirmeyi hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kampanyaya katılan Kerküklü vatandaş Hüseyin Cafer ise "Oylarımıza sahip çıkmak için seve seve imzamı attım. Mağduriyete sessiz kalmayacağız.'' diye konuştu.

Günlerdir burada bir araya gelen binlerce Türkmenin tek isteğinin haklarının çiğnenmemesi olduğuna dikkati çeken Kerküklü Ahmet Muhammet de milletin iradesini göz göre göre çalanları dünyaya teşhir etmek istediklerini söyledi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Tazehurmatulu Birleşmiş Milletler Irak Türkmen Cephesi Kerkük

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