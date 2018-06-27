Türkmenler Kerkük'te oyların tamamının elle sayılmasını istiyor

12 Mayıs genel seçimlerine hile ve şaibe karıştığını ve bunu yapan tarafları ortaya çıkarmak istediklerini belirten vatandaşlardan Lütfiye Türmeli, ''Oylarımızın nereye gittiğini bilmek en doğal ve demokratik hakkımızdır. İrademizi çalanları ortaya çıkarmak da hedefimizdir.'' ifadelerini kullandı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin Kerkük'te bir kısım seçim merkezlerindeki oy pusulalarının elle sayılması kararını reddettiklerini ifade eden Kazancı, ''Kerkük'ün tüm seçim merkezlerindeki oy pusulalarının tamamı elle sayılmadığı takdirde Türkmenler yeni bir gösteri süreci başlatacaklar ve bunu genişleterek Bağdat'ta devam ettirecekler.'' diye konuştu.

Gösteri alanında basın toplantısı düzenleyen Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, yaptığı açıklamada, ''Vatandaşın iradesinin tecelli etmesi için oy pusulalarının bir kısımının değil tamamının elle sayılmasını istiyoruz.'' dedi.

Kerküklü kadınların bu gösterilerde önemli rol oynadığına dikkati çeken bir diğer Kerküklü Leyla Fahrattin de ''Daha önceki gösterilerde olduğu gibi bugün de Türkmen kadınları bu demokrasi olayına en kalabalık şekilde katılmıştır.'' dedi. Irak'ın başta Kerkük ve diğer kuzey bölgeleri olmak üzere elektronik cihazlar kullanılarak yapılan oy verme işlemleri sırasında hile yapıldığı iddia ediliyor.

Kerkük’te Türkmenler, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi’ne (KYB) kaydırıldığını ifade ediyor.

Buradaki Türkmenler, sonuçların açıklandığı tarihten bu yana seçimlere şaibe karıştığı ve oylarının çalındığı gerekçesiyle gösteriler düzenliyor. Türkmenlerin başını çektiği bu gösterilere Araplar da destek veriyor.

Tepkiler üzerine Başbakan Haydar el-İbadi, ''Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın." açıklamasını yapmıştı ancak Irak yasalarına göre yeniden sayım için Yüksek Seçim Komiserliğinin kararı gerekiyor. Komiserlik ise henüz bu yönde bir karar almadı.

Irak meclisinde ise "ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayım yapılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle IKBY'de güvenlik güçlerinin oylarının iptal edilmesi" kararı alınmıştı.

Söz konusu kararın iptal edilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği ve Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) anayasa mahkemesine başvuru yapmıştı.

