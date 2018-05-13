"Türkmenler Kerkük'ün kaosa sürüklenmesinden endişeli"

KERKÜK (AA) - Irak'ta yapılan genel seçimler kapsamında Kerkük kentindeki seçimlere şaibenin karışmasından dolayı Türkmenler, oylarının çalınmaması için açılmayan sandıkların güvenlik güçleri tarafından korunmasını istedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, düzenlediği basın toplantısında, "Şaibeli seçimlerden sonra ortaya çıkan gerginliğin kenti kaosa sürüklemesinden endişeliyiz. Irak Seçim Komiserliği Kerkük bürosu önünde protesto yapan binlerce Türkmen, oylarının çalınmasından endişe duymaktadır.'' ifadesini kullandı.

Oylarının çalınmaması için açılmayan seçim sandıklarının güvenlik güçleri tarafından korunmasını isteyen Salihi, sandık başına giderek demokrasi hakkını kullanan Türkmenlerin oylarının devlet adamları tarafından korunması gerektiğini söyledi.

Salihi, sandıklardan çıkan oy pusulalarının tetkikinin, Irak Seçim Komiserliği denetiminde ve siyasi parti temsilcilerinin gözlemciliğinde yapılmasını talep ederek, seçimlerin Kerkük ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını ve bu istikrarın her zaman muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti.

