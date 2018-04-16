Türkmenler, saldırılardan Kerkük yerel yönetimini sorumlu tutuyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen Cephesi milletvekili adayı Ammar Kahya, maruz kaldıkları terör saldırılarından kentin yerel hükümetini sorumlu tuttu.
Kahya, basın toplantısında, ''Kolay kolay terör saldırılarına maruz kalıyorsak demek ki kenti yönetenlerde kusur var.'' ifadesini kullandı.
Kerkük'teki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesinden endişe duyduklarını belirten Kahya, ''Başbakan İbadi'den vatandaşlarının can güvenliğini koruyamayan Kerkük valisini değiştirmesini istiyoruz. Mevcut valinin yerine görevini en iyi şekilde yürütecek bir valinin atanmasını istiyoruz.'' şeklinde konuştu.
Kahya, yaklaşık 5 gün önce bir tehdit mesajı aldığını belirterek, "Telefon mesajı ile aldığım tehdidi ilgili güvenlik birimlerine bildirmeme rağmen saldırıya maruz kaldım. Kentin güvenliği ve vatandaşların can güvenliğinin kentin yerel hükümetinin öncelikli görevi olması gerekiyor.'' dedi.
Irak meclisi seçimlerinin yapılacağı 12 Mayıs tarihine kadar devam edecek seçim propagandası süresince bu gibi olayların yaşanmamasını temenni eden Türkmen Cephesi milletvekili adayı Kahya, ''Özellikle milletvekili adaylarının korunmasına özen gösterilmesi gerekiyor.'' diye konuştu.
Kerkük kentinde, dün park halindeki bombalı aracın Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Ammar Kahya'nın konvoyunun geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 11 kişi de yaralanmıştı. Kahya, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
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