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Türkmenler, seçimlerde yapılan hilelerin ortaya çıkarılmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

Türkmenler, seçimlerde yapılan hilelerin ortaya çıkarılmasını istiyor

KERKÜK (AA) - Irak'ta yapılan genel seçimlere hile ve şaibe karıştığı iddiasıyla beş gün önce Kerkük'te başlatılan oy pusulalarının yeniden elle sayım işleminin aniden durdurulmasına tepki gösteren Irak Türkmen Cephesi (ITC), "seçimlerde yapılan hilelerin ortaya çıkarılmasını" istedi.

ITC Basın Bürosundan yayımlanan bildiride, ''Oy pusulalarının elle sayım işleminin aniden durdurularak sayımı gerçekleştiren ve denetleyen Seçim Komiserliği Meclisi üyelerinin Kerkük'ten Bağdat'a geçmesini hayretle karşılıyoruz." denildi.

Kerkük'te kullanılan oyların yüzde 60'ının sahte olduğunun tahmin edildiği kaydedilen bildiride, ''Beş gün önce Kerkük'te başlatılan oy pusulalarının elle sayım işleminin sonucunda yapılan hilelerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe ve hilenin karıştığı iddia edilen Kerkük'teki 526 sandıktaki oy pusulalarının elle sayım işlemine geçen salı günü başlanmış, ancak sayım işlemi dün herhangi bir açıklama yapılmaksızın aniden durdurulmuştu.

Irak'ın başta Kerkük ve diğer kuzey bölgeleri olmak üzere elektronik cihazlar kullanılarak yapılan oy verme işlemleri sırasında hile yapıldığı iddia ediliyor.

Kerkük'te Türkmenler, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'ne (KYB) kaydırıldığını ifade ediyor.

Buradaki Türkmenler, sonuçların açıklanmasının ardından "hile karıştığı ve oylarının çalındığı" gerekçesiyle 28 gün devam eden gösteriler düzenlemişti. Türkmenlerin başını çektiği gösterilere Araplar da destek vermişti.

Irak Meclisi, 6 Haziran'da ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak oyların elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle IKBY'de güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesi kararı almıştı.

Irak Anayasa Mahkemesi ise 21 Haziran'da "meclisin, hile karıştığı gerekçesiyle 12 Mayıs seçimlerinde kullanılan oyların yeniden elle sayılması kararının doğru olduğuna" hükmetmiş ancak güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesini anayasaya aykırı bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Irak Türkmen Cephesi Kerkük

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