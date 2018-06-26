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Türkmenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 02:36 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj göndererek, 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı kutladı

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Milletvekili Erşet Salihi, 24 Haziran seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Salihi, bu zaferle Türkiye'nin daha da ilerleyeceğine ve gelişeceğine inandıklarını vurguladı.

Salihi mesajında, "Bu büyük zaferin, Türk milletinin size olan güveninin bir kanıtı olduğu kanaatindeyiz. Gerek komşu ülkeler gerekse bölgenin istikrarına her zaman katkıda bulunan Türkiye'nin izlediği yolda daha da başarılı olmasını temenni ediyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Erşet Salihi, Irak ile Türkiye arasındaki tarihi ve dostane ilişkilerin daha da pekiştirilmesi temennisinde bulundu.

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