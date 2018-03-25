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Türkmenlerden Isparta şehitleri için ‘intikam’ sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:39 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi öncülüğünde Suriye’deki Türkmenlere yapılan yardım ve desteklemeler sonrasında, bölgede yaşayan Türkmenler hazırladıkları video ile Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile Ispartalılara teşekkür ederek, “Afrin’de şehit olan Ispartalı kardeşlerimizin kanı yerde kalmayacak, hepsinin intikamını alacağız Allah’ın izniyle, burada bulunan herkesin size sevgi ve saygılarını iletiyoruz” dediler.Isparta Belediyesi öncülüğünde, kentteki vatandaşların desteğiyle toplanarak birçok kez Türkmenlere ulaştırılan yardımlar sonrasında, videolu bir teşekkür yanıtı geldi.

Türkmenlerden Isparta şehitleri için ‘intikam’ sözü

Isparta Belediyesi öncülüğünde Suriye’deki Türkmenlere yapılan yardım ve desteklemeler sonrasında, bölgede yaşayan Türkmenler hazırladıkları video ile Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile Ispartalılara teşekkür ederek, “Afrin’de şehit olan Ispartalı kardeşlerimizin kanı yerde kalmayacak, hepsinin intikamını alacağız Allah’ın izniyle, burada bulunan herkesin size sevgi ve saygılarını iletiyoruz” dediler.
Isparta Belediyesi öncülüğünde, kentteki vatandaşların desteğiyle toplanarak birçok kez Türkmenlere ulaştırılan yardımlar sonrasında, videolu bir teşekkür yanıtı geldi. Suriye’de açılan bir okulda öğrenciler toplanarak bayrak açan Türkmenler, Isparta adına öncülük eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a selam göndererek, Ispartalı Afrin şehitlerinin kanının yerde kalmayacağı sözünü verdiler.

“Ispartalı Afrin şehitlerinin kanı yerde kalmayacak”
Suriye’deki bir Türkmen okulunda çekilen teşekkür videosunda tahtaya “Gül yüzlü, Yusuf yürekli Yusuf Başkana Suriye’den selam olsun” yazıldı.
Gönderilen videoda ise, “Selamün aleyküm, buradan Isparta’nın gül yüzlü, Yusuf yürekli Yusuf Başkanı selam olsun. Şu an Suriye’deyiz. Suriye’de bulunan Türkmen kardeşlerimiz tarafından kendi imkanlarıyla açılan; Afrin’de PKK zulmünden, diğer bölgelerden IŞİD zulmünden kaçan, Türk - Kürt - Arap ayrımı yapmaksızın Türkmen bölgelerine gelen çocukların eğitim gördüğü bir okuldayız. Burada Türkmen kardeşlerimiz, kendi imkanlarıyla eğitim veriyor, dinimizi ve dilimizi öğretiyor. Buradan değerli Başkanımıza ve Isparta halkımıza saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Belirtmek isterim ki; Afrin’de şehit olan Ispartalı kardeşlerimizin kanı yerde kalmayacak, hepsinin intikamını alacağız Allah’ın izniyle. Burada bulunan herkesin size sevgi ve saygılarını iletiyoruz. Allah’a emanet olun değerli başkanım” ifadeleri yer aldı.

Başkan Günaydın: “Kardeş ve kandaşlarımıza desteklerimiz devam edecek”
Belediye Başkanı Günaydın ise, gönderilen videoyu izledikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:
“Suriyeli Türkmen kardeşlerimizden selam var. Kandaşlarımız Afrin harekatında şehit olan Ispartalı kahraman Mehmetçiklerimizin kanının yerde kalmayacağına söz veriyorlar. Türkmen kardeşlerimize, kandaşlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimiz devam edecek.”

Türkmenlerden Isparta şehitleri için ‘intikam’ sözü

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