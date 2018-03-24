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Türkmenoğlu: “Cumhurbaşkanımız FETÖ ile mücadeleyi 15 Temmuz’a kadar tek başına yürüttü”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

DOĞU-BİR tarafından düzenlenen STK’lar ve kanaat önderleri buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, “17-25 Aralık operasyonları, o dönemde bunun kumpas olduğunu ve özellikle FETÖ olduğunu Cumhurbaşkanımız haykırdı ama maalesef yalnız kaldı.

DOĞU-BİR tarafından düzenlenen STK’lar ve kanaat önderleri buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, “17-25 Aralık operasyonları, o dönemde bunun kumpas olduğunu ve özellikle FETÖ olduğunu Cumhurbaşkanımız haykırdı ama maalesef yalnız kaldı. Bu mücadeleyi tek başına 15 Temmuz’a kadar yürüttü” dedi.
Doğu, Güneydoğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Platformu (DOĞU-BİR) Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde Doğu, Güneydoğu STK’lar ve Kanaat Önderleri Buluşma Programı düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ile birlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra DOĞU-BİR Başkanı Aydoğan Ahıakın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu, “Kürt-Türk, Alevi-Sünni gibi buna benzer meseleler. Aslında bakarsanız bu bize emperyal güçlerin oyalanmak için önümüze attıkları yemler. Bizler hepimiz yaratılanı yaratandan ötürü seven bir inanışın mensuplarıyız. Böyle olunca hiç kimseyi ötekileştirmememiz gerekiyordu. 40 yıldır bize farklı gerekçelerle terörle mücadele konusunda çok şey yaşattılar. Bütün enerji ve birikimimizi o yöne harcadık. Toplum arasında ayrışmalar yaşattılar. En sonunda 2002’den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde de dedi ki, ‘Benim vatandaşım hangi etnik aidiyete ait olursa olsun, bütün vatandaşlarım Türkiye Cumhuriyetinin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır’ dedi. Daha önce devletin vatandaşına yaptığı zulümden ötürü devlet adına vatandaşından özür diledi. Bu aslında devletin yapmış olduğu hatalarla yüzleşmekti. Bunu daha önce görmedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın özür dilemesiyle devletin vatandaşıyla barışması noktasında atılan adımlarla hayata geçirilmeye çalışıldı” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız FETÖ ile mücadeleyi 15 Temmuz’a kadar tek başına yürüttü”
Türkmenoğlu, şöyle devam etti: "Geçen hafta Cumhurbaşkanımızla beraber Mardin ve Diyarbakır’daydık. Ben daha sonra Batman’a geçtim. Şu anda şunu görüyorum ve özellikle söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi terörün elinden kurtardı. İnşallah gelecek dönemlerde bunun etkisi kalmayacak şekilde her şey bitsin vatanımıza milletimize hayırlı evlatlar yetiştirelim. Bizim herhangi bir ayrı gayrı ya da yönetim tarzı isteme durumumuz söz konusu değil. Ama Doğu ve Güneydoğu insanının bir terör örgütünün ve onun destekçisi birilerinin temsilcisiymiş gibi Doğu ve Güneydoğu halklarının bu şekilde muhatap alınması Türkiye’de bizi rencide ediyor dediler. Aslında bakarsanız bütün mesele birbirimizi aynı ülke sınırları içerisinde tanımamız. Mevlana’nın çok güzel bir sözü var, ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır.’ Ben eminim ki vapurda bulunan bütün arkadaşlarımız ve Türkiye’nin geneli yüzde 99’u yüzde birlik kısmı çıkartalım. Hepimiz aynı duyguyu yaşıyoruz. Bu nedenle anlaşamayacağımız hiçbir şey yok. Bizler şu anda ülkemize sahip çıkıyoruz. Bir beka mücadelesi veriyoruz. Her ne kadar görünürde günlük hayatımızı etkilemiyorsa da Türkiye sınır ötesi operasyonlar yaptı. En yakın dönemde yaşadıklarımız düşünün 17-25 Aralık operasyonları, o dönemde bunun kumpas olduğunu ve özellikle FETÖ olduğunu Cumhurbaşkanımız haykırdı ama maalesef yalnız kaldı. Bu mücadeleyi tek başına 15 Temmuz’a kadar yürüttü. 15 Temmuz’daki işgal girişimi, haince bir kalkışma bütün vatandaşlarımızı uyandırdı. Bizim birlik ve beraberliğimizi bizi koruması gereken askerlerin silah doğrultması vatandaşı öldürmesi ne anlama geliyor. Ülkemiz işgal edilmek isteniyor bunu anladılar."

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