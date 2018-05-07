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Türkoğlu Sinemanın abecesi kısa filmdir

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Sinema ve dizi oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu, sinemanın abecesinin kısa film olduğunu belirterek, Kısa film kendi içerisinde bir tür ama bütün sanatların bilişimi olan sinemada bizim açık ara mesafemiz var ve onu kapatmamız lazım dedi.

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) Sinema ve dizi oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu, sinemanın abecesinin kısa film olduğunu belirterek, Kısa film kendi içerisinde bir tür ama bütün sanatların bilişimi olan sinemada bizim açık ara mesafemiz var ve onu kapatmamız lazım dedi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen 1'inci Film Festivali'nin sunuculuğunu yapan sinema ve dizi oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Afyonkarahisar'ın önemli bir festivale ev sahipliği yapmasının sinemaya katkı sağlayacağını söyleyen Türkoğlu, sinemanın abecesinin kısa film olduğunu anlattı. Türkoğlu, Kısa film kendi içerisinde bir tür ama bütün sanatların bilişimi olan sinemada bizim açık ara mesafemiz var ve onu kapatmamız lazım. Dünya standartlarında iyi işler üretiyoruz. Fakat her ile yayılırsa bir sürü cevher ortaya çıkıyor. Tüm dünyayla buluşması noktasında bu festivaller önemli. Festivallere gidecek güzel işler üretilmesi önemli. 311 filmin içinden ana jürimiz çok zorlanmış. Müthiş bir şey bu. Çok kaliteli filmler gelmiş. Bu yarın için bize umut veriyor. Çünkü siyaset, ticaret ve sanat bir sac ayağıdır ve her yerde söylediğimiz gibi sanatta da eskiden olduğumuz gibi zirve olmamız lazım dedi. Oynadığı televizyon dizisinde canlandırdığı karakter ve diziyle ilgili de konuşan Türkoğlu, Malumunuz koca bir medeniyete çatır çatır kıymışlar ve yıkmışlar. Çocuk oyuncağı gibi oynamışlar koca imparatorlukla. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamışlar. Her cuma seyirciyle buluşuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Müjdeyi de verelim, dizimiz bitmiyor. Gelecek sezon devam ediyor diye konuştu.

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