Türkoğlu'nda, şoförler odasının eski başkanı, yeni başkanı öldürdü

KAHRAMANMARARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan, eski başkan İsmail Altuntaş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Türkoğlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan ile eski başkan İsmail Altuntaş karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsmail Altuntaş, yanındaki tabancayla Kozan ile beraberindeki arkadaşı Zait Korkmaz'a ateş etti. Kozan ve Korkmaz kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Yaralılardan Selahattin Kozan, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Zait Korkmaz ise Necip fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Kozan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zait Korkmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İsmail Altuntaş, olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim olurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önünde ambulans

- Hastanedeki kalabalık

- Ölen Selahattin Kozan'ın fotosu

- Öldüren İsmail Altuntaş'ın fotosu

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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