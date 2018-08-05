TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Balkan turnesini tamamladı

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, konser öncesi yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki üçüncü konserlerini gerçekleştirdiklerini anımsatarak burada yeni dostluk köprüleri inşa ettiklerini belirtti.

Balkan turnesine Kosova'nın başkenti Priştine'den başlayan orkestra, Kosova'nın yanı sıra Karadağ ve Bosna Hersek'te verdiği konserlerle Balkanlar'daki müzikseverlere dünya ve Türk dünyasından bestecilerin eserlerini dinleme imkanı sundu.

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, Mostar ve Saraybosna şehirlerinde verdiği konserlerin ardından Zenica şehrindeki Halklar Tiyatrosu'nda sahne alarak Balkan turnesini tamamlamış oldu.

Şefliğini Azerbaycan'dan Mustafa Mehmandarov'un yaptığı orkestrada yer alan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistanlı genç sanatçılar, 9 günde Kosova, Karadağ ve Bosna Hersek'te 6 konser verdi.

ZENİCA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Orkestrası çatısı altında bir araya gelen Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç müzisyenler, Bosna Hersek'in Zenica şehrinde verdikleri konserle Balkan turnesini tamamladı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Mert Demiral da Türkiye ile Bosna Hersek ortaklığında düzenlenen kültürel faaliyetlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Orkestra, Kültür Bakanlığı'nın ve Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) katkılarıyla düzenlenen Balkan turnesi kapsamında Balkanlar'da yaşayan akraba, soydaş halkların yanı sıra Türk kültür ve sanatına ilgi duyan kişileri bir araya getirdi.

Ankara'da bir araya gelen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Başkurdistan (RF) ve Tataristan'dan (RF) genç müzisyenler, verdikleri son konserle Balkan turnesini tamamlamış oldu.

