HABER

TÜRKSOY'dan Bosna Hersek'te konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:45 | Son Güncelleme

TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, Saraybosna'da konser verdi

SARAYBOSNA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.

Gençlik Oda Orkestrası'nın Balkan turnesi kapsamında Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Orduevi'ndeki konseri TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever izledi.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden gelen TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'nın genç sanatçılarının icra ettiği Türk klasik müziği eserleri büyük beğeni topladı.

Kaseinov, konser öncesi yaptığı açıklamada, Balkan turnesinin Kosova'dan başladığını, Karadağ'da devam ettiğini ve şu an Bosna Hersek'te gerçekleştirildiğini belirterek, Balkanlar'daki etkinliklerin çok sıcak karşılandığını söyledi.

Sanat üzerinden kültür köprüleri kurmanın çok önemine işaret eden Kaseinov, Balkanlar'a tekrar gelmek istediklerini anlattı.

Ateş de YEE'nin kültürel faaliyetler düzenlediğini dile getirerek, TÜRKSOY'nun gerçekleştirdiği bu etkinliğin önem arz ettiğini kaydetti.

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Şefi Mustafa Mehmandarov da orkestranın Balkan turnesinin tarihi bir hadise olduğuna dikkati çekerek, konserin amacının Türk dilini konuşan ülke kültürlerini tüm dünyada tanıtmak olduğunu belirtti.

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, 25 Temmuz'da başlayan Balkan turnesi kapsamında Bosna Hersek'in yanı sıra Kosova ve Karadağ'da da konser verdi.

Türk coğrafyasından genç müzisyenleri bir araya getiren orkestra, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un girişimiyle 2010'da kuruldu.

PARTNERVe kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...Ve kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...
İstanbul'da asayiş denetimleriİstanbul'da asayiş denetimleri
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadıAcil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek konser TÜRKSOY

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul'da dev operasyon!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.