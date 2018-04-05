TÜRKSOY'dan Bulgaristan'da nevruz kutlaması

SOFYA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Nevruz Bayramı dolayısıyla şölen düzenledi.

Merkez Orduevi'nde Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçiliklerinin himayelerinde düzenlenen şölene Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Moldova gibi ülkelerden 70’ten fazla sanatçı katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kültürünü çeşitli coğrafyalarda tanıtmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Şölene katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Salondaki mutluluğa baktığımız zaman, TÜRKSOY amacına ulaştı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da nevruz vesilesiyle kardeşliği, barışı, sevgiyi ve baharı bir kere daha burada herkese ifade etmiş olduk. Bu tür etkinlikler devletler arasındaki dostluğu geliştirdiği gibi bölgenin dostluğunu da geliştirir, dolayısıyla dünyanın dostluğunu da geliştirir.” ifadelerini kullandı.

Devletlerin çözemediği konuları böylesi etkinliklerde kurulan ilişkiler sayesinde çözebileceklerini belirten Topçu, “Bulgar halkı başta olmak üzere tüm Hristiyan alemini (İstanbul’daki) Demir Kilise'ye hem ibadet etmeye hem de Türk misafirperverliğini yaşamaya davet ediyorum.” diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Kazakistan Büyükelçiliği Sofya Maslahatgüzarı Temiray İzbastin, Azerbaycan Büyükelçisi Nergis Gurbanova, Bulgaristan’ın eski Kralı Simeon Sakskoburgotski ve eşi Margarita da şölende hazır bulundu.