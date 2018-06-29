TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü Bakü'de kutlandı

BAKÜ (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen konserle kutlandı.

Azerbaycan Devlet Mahnı Tiyatrosu'nda düzenlenen "Türk Dünyasının İncileri" isimli konsere TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Türk cumhuriyetlerinin kurduğu ilk uluslararası teşkilat TÜRKSOY'un, artık çeyrek asırlık bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Türk dünyasının UNESCO'su olarak tüm dünyada tanınan ve saygı gören kurumun 25. yılını hep birlikte adına layık bir şekilde kutladıklarını belirten Kaseinov, Türk cumhuriyetlerinin başkentlerinin yanı sıra UNESCO'da da görkemli bir kutlama yapmayı planladıklarını bildirdi.

Jubile maratonuna ilk olarak Bakü'de Azerbaycanlı ve kardeş ülke sanatçılarının katılımıyla bugünkü muhteşem konserle başladıklarını aktaran Kaseinov, şu ifadeleri kullandı: