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TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü Bakü'de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:37 | Son Güncelleme

TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü Bakü'de kutlandı

BAKÜ (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen konserle kutlandı.

Azerbaycan Devlet Mahnı Tiyatrosu'nda düzenlenen "Türk Dünyasının İncileri" isimli konsere TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Türk cumhuriyetlerinin kurduğu ilk uluslararası teşkilat TÜRKSOY'un, artık çeyrek asırlık bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Türk dünyasının UNESCO'su olarak tüm dünyada tanınan ve saygı gören kurumun 25. yılını hep birlikte adına layık bir şekilde kutladıklarını belirten Kaseinov, Türk cumhuriyetlerinin başkentlerinin yanı sıra UNESCO'da da görkemli bir kutlama yapmayı planladıklarını bildirdi.

Jubile maratonuna ilk olarak Bakü'de Azerbaycanlı ve kardeş ülke sanatçılarının katılımıyla bugünkü muhteşem konserle başladıklarını aktaran Kaseinov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Türk dünyası açısından önemli pek çok gelişmenin de yıl dönümüdür. Azerbaycan, müstakilliğinin 100. yıl dönümünü idrak etmektedir. 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyerek ilan ettiği demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüdür. Yine bu cumhuriyetin yetiştirdiği büyük sanatçılardan biri olan Gara Garayev'in doğumunun 100. yılını Türk dünyasında kutlamaktayız."

Konserde, Azerbaycan Devlet Şarkı ve Dans Orkestrası, Kazakistan'ın Atırau şehri devlet filarmoni orkestrası ''Murager'' ile Türk, Kırgız, Başkırt ve Tuvalı sanatçılar sahne aldı.

Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden şarkıların seslendirildiği konser, davetlilerden büyük alkış topladı.

TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlamaları Azerbaycan'da çeşitli etkinliklerle devam edecek. 9. Uluslararası Şeki İpek Yolu Müzik Festivali'nin kapanışı, 1 Temmuz'da Türk dünyası sanatçılarının sahne alacağı "TÜRKSOY 25. Yıl Kuruluş Konseri" ile yapılacak.

Azerbaycan'daki etkinlikler kapsamında, Azerbaycan, ABD, Bulgaristan, İspanya, İsrail, Japonya, Kazakistan, Rusya, Türkiye ve Ukrayna'dan 39 dansçının yer alacağı, ünlü Azerbaycanlı sanatçı Gamer Almaszade adına düzenlenen "2. Uluslararası Dans Yarışması" milli dans kategorisinde TÜRKSOY ödülü takdim edilecek.

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Azerbaycan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral TÜRKSOY TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov

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