TürkTraktör Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jetender Ahuja oldu

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, uzun yıllardır CNHI'da farklı global pozisyonlarda görev yapan Jetender Ahuja'yı atadı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jetender Ahuja oldu.

TürkTraktör Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelen Jetender Ahuja, 1996 yılında Hindistan'daki YMCA Mühendislik Enstitüsü Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İş hayatına 1996 yılında Eicher Ltd’de Garanti Yöneticisi olarak başlayan Jetender Ahuja, burada yürüttüğü çalışmalar sonrasında, uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapacağı CNHI’e dahil oldu. Jetender Ahuja 1998-2004 yılları arasında New Holland Hindistan’da Ürün Destek Mühendisi olarak çalıştı.

2004 yılından itibaren ise 3 yıl boyunca İngiltere'de Teknik Eğitim Uzmanı olarak Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya bölgelerini ziyaret ederek; İngiltere, İtalya, Türkiye, Brezilya ve Çin’den temin edilen traktörlerin teknik eğitimlerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinden sorumlu oldu.