İSTANBUL (AA) - Dünya çapında disiplin ve kalite anlayışı ile Ankara ve Sakarya Erenler’deki her iki fabrikasında da World Class Manufacturing-Dünya Klasında Üretim (WCM) metodolojisinde "bronz seviyeye" sahip olan TürkTraktör, üretim sistemini "gümüş fabrika" seviyesine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, üretimde rekabet gücünü planlı bir şekilde iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

WCM için tüm departmanların standartlarının yükseltilmesi hedefiyle birbirleriyle koordineli ve büyük bir uyum içinde çalıştığı TürkTraktör, 2016 yılı kasım ayında Ankara fabrikasını "bronz fabrika" seviyesine ulaştırmıştı.

2017 yılında, yani faaliyete başlamasından sadece 3 yıl gibi kısa bir süre sonra "bronz fabrika" seviyesine ulaşan TürkTraktör Sakarya Erenler Fabrikası ise kaydettiği bu başarı ile bu alanda bir rekora imza atmıştı.

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- TürkTraktör, gümüş seviye yolunda ilerliyor

Dünya Klasında Üretim kapsamında fabrikalarında yapılan çalışmalarla verimlilik, kalite ve iş güvenliği göstergelerinde çok yüksek artışlar sağlayan TürkTraktör, sürekli iyileştirme anlayışını gelecek dönemde devreye alınacak projelere de yansıtarak hızla gelişmeye ve şirketin sektördeki lider konumu sürdürmesi için çalışmalarına devam ediyor.