HABER

Turkuaz Gündüz Bakımevi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sarıçam Belediyesi iş birliği ile yapılan Turkuaz Gündüz Bakımevi’nin açılışı gerçekleştirildi.TBMM’nin kuruluşunun 98’nci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara armağan niteliği taşıyan Turkuaz Gündüz Bakımevi’nin açılışında konuşan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Sarıçam’ın her alanda gelişmesini arzuladıklarını ve ilçeye böyle bir eserin kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise konuşmasında eğitimde 0-6 yaş aralığının önemini vurgularken kadınların çalışma hayatı içerisinde yer aldığını, kadınların erkeklerin eşiti olduğunu ve çalışan kadınlar için Turkuaz Gündüz Bakımevi’nin kolaylık sağlayacağını söyledi.

Turkuaz Gündüz Bakımevi açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sarıçam Belediyesi iş birliği ile yapılan Turkuaz Gündüz Bakımevi’nin açılışı gerçekleştirildi.
TBMM’nin kuruluşunun 98’nci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara armağan niteliği taşıyan Turkuaz Gündüz Bakımevi’nin açılışında konuşan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Sarıçam’ın her alanda gelişmesini arzuladıklarını ve ilçeye böyle bir eserin kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise konuşmasında eğitimde 0-6 yaş aralığının önemini vurgularken kadınların çalışma hayatı içerisinde yer aldığını, kadınların erkeklerin eşiti olduğunu ve çalışan kadınlar için Turkuaz Gündüz Bakımevi’nin kolaylık sağlayacağını söyledi. Başkan Sözlü, "Çocuklarımızı ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya yüzünde saygın ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmak bizlere düşen en büyük görev’’ diye konuştu.

Turkuaz Gündüz Bakımevi açıldı

Turkuaz Gündüz Bakımevi açıldı

Turkuaz Gündüz Bakımevi açıldı

Erdoğan'dan son dakika Abdullah Gül yorumuErdoğan'dan son dakika Abdullah Gül yorumu
Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...
CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepkiCHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.