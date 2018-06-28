Türkücü Tuncer'in kızına adli para cezası

İSTANBUL (AA) - Otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü yaraladığı iddiasıyla yargılanan türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, 2 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, hüküm geri bırakıldı.
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Gizem Tuncer katılmadı. Sanık ve şikayetçi Merhaz Elçi'yi avukatları temsil etti.
Duruşmada söz alan müşteki Merhaz Elçi'nin avukatı, sanık Tuncer'in maddi zararlarını giderdiğini ancak şikayetlerinden vazgeçmediklerini belirtti. Sanığın avukatı da zararı karşıladıklarını söyleyerek, beraat kararı verilmesini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme, "taksirle yaralama" suçundan sanık Gizem Tuncer'in, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer, zaman, kusur oranını ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, 100 gün, günlüğü 20 liradan olmak üzere 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
Mahkeme bu hükmün açıklanmasını denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.
Gizem Tuncer'in, 3 Mart'ta Şişli'de otomobiliyle seyrettiği sırada, motosikletli Merhaz Elçi'ye çarparak yaralanmasına neden olduğu iddia edilmişti. Tuncer hakkında, 'taksirle yaralamak' suçundan, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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