Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, "Türkülerle Türk Dünyası ve Seymenler Gösterisi" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Türkiye Barolar Birliği Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen gösterinin şefliğini avukat Serdar Yasun yaptı.

Toplulukta yer alan 45 kişi tarafından Türk cumhuriyetlerinin türküleri seslendirildi. Seymenlerin gösterisi ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gösteride, Türk cumhuriyetlerinden gelen avukatlar türkülere eşlik ederek yöresel oyunlarını sergiledi.

Gösteriyi, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile Moğolistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kazakistan'dan gelen avukatlarla vatandaşlar da izledi.

