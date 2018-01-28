TürkYunan Nüfus Mübadelesinin 95. yılı

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin 95'inci yılı nedeniyle Tuzla Sosyal Dayanışma Derneği'nin İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde düzenlediği programa katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu cumhuriyetin kazanımlarının mücadelesini hep birlikte verdiklerini dile getiren Kaftancıoğlu, "Ayrıştırmaya inat 'Yan yana, omuz omuza, kol kola' diyerek, bu anlamlı günde sizlerle birlikte hem çok mutluyum, hem de bu gururu bana yaşattığınız için sevgili Tuzlalılara, 'mübadil dostlarımız' deyip ayrıştırmak bile istemiyorum. Tuzla halkına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaftancıoğlu, demokrasi şemsiyesi altında mücadelelerini devam ettirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Oradaki yaşanmışlıklarını, her şeylerini bırakıp kendi yurtlarına gelirken yaşamını kaybedenleri sonsuz saygıyla anıyoruz. Bir arada bir cumhuriyet insanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde, hep birlikte, birilerinin yaptığı gibi ayrıştırarak değil de nereden ne şekilde geldiğimizi bilerek, gerçeklikleri görüp, hep bir arada farklılıklarımızla gurur duyarak, adalet, demokrasi şemsiyesi altında mücadelemizi devam ettirerek, bir arada olduğumuzu biliyoruz."