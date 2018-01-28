TürkYunan Nüfus Mübadelesinin 95. yılı

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin 95'inci yılı nedeniyle Tuzla Sosyal Dayanışma Derneği'nin İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde düzenlediği programa katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu cumhuriyetin kazanımlarının mücadelesini hep birlikte verdiklerini dile getiren Kaftancıoğlu, "Ayrıştırmaya inat 'Yan yana, omuz omuza, kol kola' diyerek, bu anlamlı günde sizlerle birlikte hem çok mutluyum, hem de bu gururu bana yaşattığınız için sevgili Tuzlalılara, 'mübadil dostlarımız' deyip ayrıştırmak bile istemiyorum. Tuzla halkına çok teşekkür ediyorum." dedi.
Kaftancıoğlu, demokrasi şemsiyesi altında mücadelelerini devam ettirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Oradaki yaşanmışlıklarını, her şeylerini bırakıp kendi yurtlarına gelirken yaşamını kaybedenleri sonsuz saygıyla anıyoruz. Bir arada bir cumhuriyet insanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde, hep birlikte, birilerinin yaptığı gibi ayrıştırarak değil de nereden ne şekilde geldiğimizi bilerek, gerçeklikleri görüp, hep bir arada farklılıklarımızla gurur duyarak, adalet, demokrasi şemsiyesi altında mücadelemizi devam ettirerek, bir arada olduğumuzu biliyoruz."
Tuzla Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Nursen Temizel, Tuzla sahiline bir mübadele anıtı yapılmasını talep ederek, "Her yıl mübadele sözleşmesinin imzalandığı tarih olan30 Ocak'ta atalarımızın gemilerden indirildikleri bu bölgede savaşlarda ve göç yollarında kaybettiklerimiz için denize çiçek bırakıyor, mübadele müzemizi ziyaret ediyoruz. Tuzla sahiline bir mübadele anıtı yapılması son derece anlamlı olacağından, bir kez daha buradan talep ettiğimizi duyurmak isterim." diye konuştu.
2000 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini belirten değinen Temizel, sözlerini şöyle tamamladı:
"Dünya tarihinde yer almış bu mübadele ile ilgili çalışmaları yapmak için tabelamızla Rumeli veya mübadil derneği yazması gerekmiyordu. Önce inanmak ve gönül vermek lazımdı. Biz inandık ve 2000 yılından bu yana çalışmalarımızı sürdürdük.Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere aramızdan ayrılan tüm büyüklerimizi sevgi, saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. "
(AA)
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