Turna balığı av yasağı kalktı

Bursa Olta Balıkçıları Kulübü (BUROB) Başkanı Erhan Turhan, amatör olta balıkçılarının heyecanla beklediği turna balığı avının 1 Nisan tarihi itibari ile tüm bölgelerde serbest olduğunu belirtti.

15 Aralık’tan bu yana avlanılması yasak olan turna balığı avının 1 Nisan itibarı ile serbest olduğu, amatör balıkçıların avlanırken adet ve boy limitlerine uymaları, uymayanları ise uyarmaları gerektiğini belirten Başkan Turhan, "Turna balığı 40 santimin üzerinde, günde en fazla 5 adet olarak avlanılabilecek. Yasağa uymayanlara devletin ilgili birimlerince ağır para cezaları uygulanacak. BUROB Kulübü olarak, başta üyelerimiz olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm amatör balıkçılara yönelik balık türlerinin korunması, yaşatılması ve bilinçli avcılık için bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Av yasağıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordine içindeyiz. Temiz çevre, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir avcılık dileğiyle herkese rast gelsin diyorum” şeklinde konuştu.