Turna Balığı Yakalama Yarışması’nda 152 balık avı sporcusu kıyasıya yarıştı

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Merkez Avcılar Kulübü işbirliğinde düzenlenen 1. Turna Balığı Yakalama Yarışmasında Türkiye’nin dört bir köşesinden 152 balık avı sporcusu Bilecik’e geldi.

Bilecik Pelitözü Gölpark’ta yarışmadan bir gün önce kamp kuran sporcular, ertesi gün oltaları ile göletin karşısına geçtiler.Kenttin doğal güzellikleri ve zenginliklerinin sergilendiği aktivitede; dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.‘’En Büyük Balık’’ ve ‘’En Çok Balık’’ kategorilerinde gerçekleştirilecek olan yarışmanın 1’inciye 750 TL, 2’inciye 300 TL ve olta takımı; 3’üncülere ise; olta takımı ve ekipmanları hediye edildi. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan ve Bilecik Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Sezer Sargı ve Başkan Yardımcısı Tamer Sargı dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

“Amacımız, Bilecik’imizin bu alandaki güzelliklerini de sergilemektir’’

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan etkinlikte yaptığı konuşmada; içerisinde bulundukları zaman dilimi içerisinde daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olmanın gereğini belirterek; "Belediyemiz ve Bilecik Merkez Avcılar Kulübü işbirliğinde; Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen 1. Turna Balığı Yakalama Yarışması için bir araya geldik. Öncelikle Belediye Başkanımız Selim Yağcı’nın selam ve muhabbetlerini bildiriyorum. Kendisi daha önceden planlanan 1. İnönü Zaferi programı dolayısıyla aramızda olamadı. Bilecik Belediyesi olarak, Avcılar Kulübümüzden böyle bir etkinlik talebi gelince Belediye Başkanımız ve bizler büyük bir istekle kabul ettik ve ilkini gerçekleştirdik. Amacımız, birlik ve beraberlik tablosu çizmek, Bilecik’imizin bu alandaki güzelliklerini de sergilemektir" ifadelerini kullandı.