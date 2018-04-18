Turnalık Camisi yenileme çalışmaları

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Turnalık Camisi’nde devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Başkan Kaya, Turnalık Mahalle Camisi ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan onarım çalışmaları hakkında Dernek Başkanı Adem Tepe’den bilgi aldı.

Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Başkan Kaya, “Derneğimiz tarafından geçen yıl çevre düzenlemesi yaptırılan camimizin bu yıl da içerisinde ciddi bir yenileme çalışmaları yürütülüyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında parmakla gösterilen bir cami olacak” dedi.

Turnalık Mahalle Cami ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adem Tepe ise çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağının altını çizdi.