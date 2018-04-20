HABER

Turnalık Yaylası’na çeşme yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 09:02 | Son Güncelleme

Kabadüz Belediyesince Turnalık Yaylası’nda daha öncesinde belediye tarafından fidan dikilen alana çeşme yaptırılıyor.Vatandaşların kullanımı için yapılan çeşmenin yapım çalışmalarını yerinde gören Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çeşmesinin kısa süre içinde insanların hizmetine gireceğini ifade etti.Çeşmenin yapıldığı alanın daha öncesinde fidan dikildiğini anımsatan Başkan Kaya, “Turnalık Yaylamız Eşekmeydanı’nda vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çeşme yapım çalışmalarımız devam ediyor.

Turnalık Yaylası’na çeşme yapılıyor

Kabadüz Belediyesince Turnalık Yaylası’nda daha öncesinde belediye tarafından fidan dikilen alana çeşme yaptırılıyor.
Vatandaşların kullanımı için yapılan çeşmenin yapım çalışmalarını yerinde gören Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çeşmesinin kısa süre içinde insanların hizmetine gireceğini ifade etti.
Çeşmenin yapıldığı alanın daha öncesinde fidan dikildiğini anımsatan Başkan Kaya, “Turnalık Yaylamız Eşekmeydanı’nda vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çeşme yapım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah çalışmalar kısa süre içinde tamamlanarak çeşme insanlarımızın hizmetine girecek. Yaylamıza gelen konuklarımız burada hem soğuk yayla suyunu içecekler, hem de güzel bir ortamda yaylanın tadını çıkartacaklar” dedi.

Turnalık Yaylası’na çeşme yapılıyor

Turnalık Yaylası’na çeşme yapılıyor

Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
İstanbul'da IŞİD alarmı!İstanbul'da IŞİD alarmı!
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldürüldü

'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldürüldü

Diyanet'ten Cübbeli Hoca'ya çok ağır gönderme!

Diyanet'ten Cübbeli Hoca'ya çok ağır gönderme!

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa ve orijinal) ile 20 Nisan Cuma hutbesi

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa ve orijinal) ile 20 Nisan Cuma hutbesi

Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı

Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı

Dost bildiği arkadaşı saldırdı! Banyoya kilitleyip tecavüz etmek istedi

Dost bildiği arkadaşı saldırdı! Banyoya kilitleyip tecavüz etmek istedi

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.