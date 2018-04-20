Turnalık Yaylası’na çeşme yapılıyor

Kabadüz Belediyesince Turnalık Yaylası’nda daha öncesinde belediye tarafından fidan dikilen alana çeşme yaptırılıyor.

Vatandaşların kullanımı için yapılan çeşmenin yapım çalışmalarını yerinde gören Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çeşmesinin kısa süre içinde insanların hizmetine gireceğini ifade etti.

Çeşmenin yapıldığı alanın daha öncesinde fidan dikildiğini anımsatan Başkan Kaya, “Turnalık Yaylamız Eşekmeydanı’nda vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çeşme yapım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah çalışmalar kısa süre içinde tamamlanarak çeşme insanlarımızın hizmetine girecek. Yaylamıza gelen konuklarımız burada hem soğuk yayla suyunu içecekler, hem de güzel bir ortamda yaylanın tadını çıkartacaklar” dedi.