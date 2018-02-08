HABER

TÜRSAB temsilcileri Bulgaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 20:00 | Son Güncelleme

TÜRSAB temsilcileri, Bulgar meslektaşlarıyla buluştu

SOFYA (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcilerini, Bulgar meslektaşlarıyla çalışma toplantısında buluşturdu.

Başkent Sofya'da yapılan çalışma toplantısına Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, TÜRSAB Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Ela Atakan, THY Bulgaristan Müdürü Mehmet Gürkaynak ve sektörden 20'den fazla turizm acente temsilcisi katıldı.

Etkinliğin açılışından sonra AA muhabirine açıklama yapan Ulusoy, "Turizm acentelerine baktığımızda, ben onları, ilişkileri, halkları bir araya getiren köprü inşaatçıları olarak da görüyorum." dedi.

Ulusoy, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki yakın bağlara işaret ederek, "Komşu ülke olarak iki halk arasındaki anlayış turistik faaliyetlerle birlikte güçlendiriliyor." diye konuştu.

Türklerin Bulgaristan'a gelen turist sayısı bakımından 3. sırada yer aldığına işaret eden Ulusoy, Bulgar vatandaşlarını da Türkiye'yi önemli bir turistik destinasyon olarak gördüklerini belirtti. Ulusoy, Türk Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Müşavirliğinin bu gibi girişimlere gelecekte de destek vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

TÜRSAB Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Atakan da 10 senedir THY, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yaparak Türkiye turizminin tanıtımını gerçekleştirdiği söyledi. Yurt dışına turist götüren seyahat acenteleri ile Türkiye'ye turist getiren acenteleri buluşturduklarını anlatan Atakan, "Bizim buradaki en büyük amacımız ülkemizi tanıtmaktır." dedi.

THY Bulgaristan Müdürü Gürkaynak da Bulgaristan ve Türkiye'nin senelerdir yan yana yaşayan iki komşu olduğuna işaret ederek, "2017 senesi verilerinde Bulgaristan'a gelen turist sayısına baktığımızda Türkiye 1. sırada. Aynı şekilde biz de Bulgar turistleri Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. Bu nedenle detaylı Türkiye tanıtımına girdik." ifadesini kullandı.

Gürkaynak, haftada Sofya'dan 18, Varna'dan da 7 uçuşla Bulgar turistleri Türkiye'nin bütün turistik merkezlerine taşımak istediklerini dile getirdi.

Organizasyonda, Edirne Belediyesi adına yapılan sunumda da Bulgaristan sınırına yakın şehrin turistik, kültürel ve tarihi özellikleri anlatıldı.

Toplantının devamında TÜRSAB temsilcileri, Bulgar meslektaşları ile görüşmeler yaparak, karşılıklı işbirliği alanında yeni hedefler belirledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan tanıtım THY türsab

En Çok Okunan Haberler

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi

Son dakika! Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, eski sevgilisini ormanda dövdü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, eski sevgilisini ormanda dövdü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Hillary Clinton'a para aktaran eski başkan gözaltında!

Hillary Clinton'a para aktaran eski başkan gözaltında!

Afrin havasında Rusya molası

Afrin havasında Rusya molası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek

GMİS Başkanlar Kurulu toplandı

GMİS Başkanlar Kurulu toplandı

Şehit polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Şehit polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Tacizden tutuklu belediye başkanına tahliye

Tacizden tutuklu belediye başkanına tahliye

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öğrencilerden ’Tema gönüllüsü olun’ mesajı

Öğrencilerden ’Tema gönüllüsü olun’ mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.