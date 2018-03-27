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Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristin birinin sözde Nazımiye gücü sorumlusu olduğu ve başına 600 bin Tl ödül konulduğu öğrenildi. Teröristin boynunda ve elinde ise haç işareti çıktı.

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin sözde Nazımiye gücü sorumlusu Mahir kod adlı Cihan Kıt olduğu ve aranan teröristler listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu kategoride yer aldığı tespit edildi.Teröristin boynunda ve elinde haç işaretinin çıktığı öğrenildi.

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Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;" 27.03.2018 Tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda boynunda ve elinde haç işareti olan Tunceli-Ovacık 1988 doğumlu turuncu listede kaydı olan Sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt adlı PKK’lı teröristle birlikte toplam 7 terörist çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

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Teröristlerden 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 4 adet kaleşnikof, 1 adet sırt telsizi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildiren valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktardı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Pülümür PKK TSK Nazımiye

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ne şehit oldun, ne gazi ... yoluna gittiniz. şimdi ne cevap vereceksiniz. sizi kim kurtaracak. size kim yardım edecek.
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