TUS ve STS başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarına başvurular, 5 Temmuz Perşembe gününe kadar elektronik ortamda yapılabilecek.

Adaylar, sınav kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Sınavlar, 12 Ağustos Pazar günü yapılacak.

