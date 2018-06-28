TUS ve STS başvuruları başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarına başvurular, 5 Temmuz Perşembe gününe kadar elektronik ortamda yapılabilecek.
Adaylar, sınav kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Sınavlar, 12 Ağustos Pazar günü yapılacak.
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