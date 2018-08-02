TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak, 2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2'nci dönem ile 2018-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Ağustos Pazar günü yapılacak sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama
Kan donduran ölüm! Tuvalet fırçası gözüne girdi
Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!
Alaska Körfezi'ndeki sır çözüldü!
Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum