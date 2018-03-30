Tuşba’da ‘muhtarlarla istişare’ toplantısı

Van merkez Tuşba Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘muhtarlarla istişare’ toplantılarının 2018 yılının ikincisini gerçekleştirdi.

Tuşba Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen ‘muhtarlarla istişare-2018’ toplantısına, Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, belediye başkan yardımcıları Necati Yertürk ve Hasan Handil, belediye meclis üyeleri, Tuşba Belediyesi birim müdürleri ile Tuşbalı tüm mahalle muhtarları katıldı. Tuşba Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ile toplumun ve özellikle muhtarların belediyeden beklentilerinin ele alındığı istişare toplantısında, tüm muhtarların tek tek talep, görüş ve önerileri alındı. Her yıl iş sezonu öncesi hizmetlerin verimli ve koordineli olarak yürütülmesi açısında son derece önem arz eden bu istişare toplantılarını yapan Tuşba Belediyesi, problemlerin çözümü noktasında çok hızlı bir şekilde mesafe almaktadır.

“Tuşbalılara yakışır bir hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz”

Yerelden seçilmiş adeta belediyelerin kılcal damarları vazifesini gören muhtarların ücra noktada yerel yöneticinin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, belediye ile halk arasında bir köprü görevini gördüğünü belirten Başkan Özgökçe, göreve geldikleri günden bugüne Tuşbalılara yakışır bir hizmet anlayışı toplumun her kesimiyle istişare ile hareket ettiklerini söyledi. Başkan Özgökçe, “Tamamen kırsaldan ibaret olan ve 2014 yılında sıfırdan kurulan Tuşba Belediyesi öncesi bildiğiniz gibi bizden önce Tuşba’da belediyecilik namına en ufak bir hizmet yapılmamıştı. Biz geldikten sonra Tuşba’nın çehresi değişti. 40 yılda yapılabilecek hizmetleri sadece 4 yılda yaparak; modern parklar, yüksek standartlarda BSK asfalt yollar ve ihtişamlı yapılarla en güzel hizmeti halkımıza sunmaktayız. Yaptığımız hizmetler halkımız tarafından takdir görmüş. Bu hizmetlerimizin daha güzellerini inşallah 2018 yılı içerisinde halkımızın hizmetine hep birlikte sunacağız” ifadelerini kullandı.

Sürekli halkın içinde olduklarını da ifade eden Başkan Özgökçe, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte en yakın mahalleden en ücra mahalleye kadar sürekli olarak ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Başkan Özgökçe, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatandaşların tespit edilen sorun, sıkıntıları ile görüş, talep ve önerileri yerinde alarak ilgili birim müdürüne talimat vererek sorunu yerinde çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

“Önemli görüşler Tuşbalılara hizmet olarak dönüyor”

Yapılan istişare toplantılarında muhtarlardan gelen değerli fikirlerin Tuşbalılara hizmet olarak döndüğünü söyleyen Başkan Özgökçe 4 yıllık sürede ilçenin yıllardır çözülmemiş birçok sorununu bu şekilde karşılıklı olarak beyan edilen fikirlerle çözdüklerini vurguladı. Başkan Özgökçe, “Belediye başkanı ve muhtarlar aynı noktada buluştuğu sürece mahallelerdeki engellerin ve problemlerin çözümü noktasında çok daha hızlı mesafe alınır. Muhtarlar, kendi mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalleleriyle ilgili konularda görüş bildirmek ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmalarının yanında aynı zamanda bulundukları bölgenin en önemli seçilmiş kişilerdir. Herkes mahallede sorunlarını önce muhtara bildirir ve ona göre hareket eder. Bundan sonra el ele, gönül gönülle vererek Tuşba’da daha büyük hizmetleri birlikte halkımıza kazandıracağız. Her zaman muhtarlarımızın yanındayız ve Muhtarlarımız her daim bizimledir " şeklinde konuştu.

“Ak belediyeciliğin en güzel örneğini Tuşba’da görüyoruz”

Gerçekleştirilen istişare toplantısında bir konuşma yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise Tuşba Belediyesi’nin gelenekleştirdiği bu güzel programa davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güzel bir birliktelik içerisinde Tuşba’ya yapılan hizmetlerin hepsinin içinde az veya çok muhtarların emek ve katkılarının olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, “Bu güzel hizmetlerinden ötürü başta Tuşba Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye, ekibine ve siz değerli muhtarlarımıza çok teşekkür ederim. Tuşba Belediyesi’nin yaptığı hizmetler ‘Ak belediyeciliğin’ en güzel temsilcisi ve örneğidir. Başkanımızla hizmetleri dolaşırken Tuşba’nın çehresinin nasıl değiştiğini ve çok güzel hizmetlerle bir cazibe merkezine dönüştüğünü bir bir gördüm. Kıt kanaat imkanlar dahilinde ve 2014 yılından beri bölgenin çok zor şartlarına rağmen bu hizmetleri yapan belediye Başkanımız imkanlar daha iyi olduğunda ve bu güzel ortamda harikalar meydana getirecektir. İnşallah bu güzel toplantılarla Tuşba için çok hayırlı hizmet fikirleri ortaya çıkacağına inanıyorum katılımlarınızdan ötürü hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

“Hizmetlerin halka ulaşması noktasında hep birlikte çalışacağız”

Yakın zamanda AK Parti Genel Merkezi tarafından kendisinin ilçe başkanlığına atandığını belirten Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, akabinde yapılan AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olarak girdiğini ve seçimde partililerin teveccühü ile AK Parti Tuşba İlçesinin Nayif Şabu’dan sonra 2. seçilen başkanı olduğunu belirtti. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu da dile getiren Günini, “Partimizde bir bayrak değişimi oldu. İlçe başkanlığına beni uygun gördüler. Tuşba İlçe Başkanlığı bize nasip oldu. Siz değerli muhtarlarımız, yerel yöneticilerin sahadaki temsilcilerisiniz. Halkımıza hizmetin ulaşması başta belediye başkanımız ve sizlerin elindedir. Siz değerli muhtarlarımızın belediye başkanımızla birlikte hizmetlerin en güzelini halkımıza ulaştırmak için büyük çaba içinde olduğunuzu görmekteyiz. Bundan sonra Allah nasip ederse il başkanımız, belediye başkanımız ile birlikte hizmetlerin en kısa sürede sizlere ulaşması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah bundan sonra belediye başkanımızın bu güzel hizmetleri sizlere ulaştırmakta katkı sağlayacağıma inanıyorum. Bu güzel istişareye hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından salona Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) Sakal-ı Şerif’i getirildi. Yapılan duanın ardından yemek ikramı ile program son buldu.

Tuşba’da ‘muhtarlarla istişare’ toplantısı

1 / 6 Tuşba’da ‘muhtarlarla istişare’ toplantısı

2 / 6 Tuşba’da ‘muhtarlarla istişare’ toplantısı

3 / 6 Tuşba’da ‘muhtarlarla istişare’ toplantısı

4 / 6 Tuşba’da ‘muhtarlarla istişare’ toplantısı

5 / 6 Tuşba’da ‘muhtarlarla istişare’ toplantısı