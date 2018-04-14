TÜSHAD'ın Havacılık Yönetimi Sempozyumu

İSTANBUL (AA) - Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), İstanbul Aydın Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü ile düzenlediği "Havacılık Yönetimi Sempozyumu"nda sektörün temsilcileri ile havacılık alanında eğitim gören ve havacılığa ilgi duyan öğrencileri bir araya getirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Florya Kampüsü'nde yapılan sempozyuma, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Özlem Salihoğlu, Star İttifakı Şefi Dr. Özlem Özyön, Lufthansa Türkiye Müdürü Kemal Geçer, Singapur Havayolları Pazarlama Başkanı Derya Pekruh, İstanbul Yeni Havalimanı İnşaatı Proje Koordinasyon Müdürü Ökçün Gülmez, Kaptan Pilot Menderes Çakıcı, Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül ve Uçuş Psikoloğu Mehmet Ali Erkuş ile bazı davetliler katıldı.

Ekşi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada havacılık alanında yolcu sıralamasında ilk sekizin, Avrupa'da ise ilk üçün içerisinde yer aldığını belirtti.

Sektördeki nitelikli insan kaynağının önemine ve ihtiyacına dikkati çeken Ekşi, inşası süren yeni havalimanının, İstanbul'un dünyanın en etkin havacılık merkezleri arasındaki konumunu daha da güçlendireceğini, aynı zamanda sağlayacağı yeni istihdamlar açısından da Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

TÜSHAD Yönetim Kurulu Başkanı Arif Ali Gezmişoğlu ise sektöre dair en güncel gelişmeleri öğrencilerle paylaşmayı kendine görev edindiğini, buna benzer sempozyumların yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

Havacılık yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik ve uçak teknolojisi gibi bölümlerden sempozyuma katılan öğrencilere çekilişle Kaptan Pilot Menderes Çakıcı'nın imzalı kitabı hediye edildi.