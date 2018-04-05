TÜSİAD Başkanı Bilecik, AA Finans Masası'na konuk oldu (3)

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin yeni bir ekonomik kalkınma öyküsüne ihtiyaç duyduğunu ve TÜSİAD'ın da bu konuda önemli bir çalışma heyecanı içinde olduğunu belirten Erol, "Türkiye'nin yeni hikayesinin sanayinin dijital dönüşümü üzerinden yazılacağına inanıyoruz." dedi.
Erol Bilecik, AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Masası'na konuk oldu.
31 Mart Cumartesi günü TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak sınır bölgesini ziyaret ettiklerini aktaran Bilecik, şunları kaydetti:
"Hem Hatay'a hem Reyhanlı'ya, sınır bölgesi yani sahra hastanesinin olduğu noktaya kadar ziyaret etme şansımız oldu. Oradaki insanlar ve sivil toplum örgütleriyle yaptığımız bütün istişareleri yerinde görmüş olduk. Ben de Hatay doğumlu bir insan olarak bölgedeki o yapıyı ve politikaları daha rahat okuyan insanlardan birisiyim. Özellikle bizim sınır bölgelerimizde güvenlik tehdidi öne çıkar.
Terörle desteklenmiş bir yapıya karşı Türk ulusunun tek vücut olduğunu izlemek bizleri çok iyi hissettirdi. 100'ün üzerinde füze saldırısına maruz kalmış Reyhanlı, 200'e yakın füze saldırısına maruz kalmış Kilis, artık böyle bir saldırıdan kurtulmuş vaziyette. Oradaki sade vatandaşlarımızdan şehit haberi almıştık. Şu an en azından çok daha rahat bir ortamda bulunuyorlar."
Bilecik, şubat ayında Washington'da yaptıkları B20 toplantısında terör örgütleri konusunda duyulan endişeleri dile getirdiklerini belirterek, "Bütün terör örgütleri ülkenin tamamen konsensüs olduğu alanlarda. Dış ülkelerin bu konularda farklı tercihler kullanması konusunda duyduğumuz rahatsızlığı ve endişeyi kendileriyle de paylaştık. Oradaki iş dünyası insanlarının da emin olun ki bizden farklı düşünceleri yok." şeklinde konuştu.
Brexit'le beraber Birleşik Krallık'taki iş dünyasıyla ilişkileri artırmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek Bilecik, "AB'den kopuşlarıyla birlikte yani önümüzdeki günlerde liberal ekonomi işleyişimiz değişecek. Artık yeni bir anlaşma yaptığımız takdirde gümrük vergileri, gümrük duvarları farklı bir noktaya gelir. İngiltere'deki iş dünyası örgütüyle bu konudaki bütün detayları kağıt üzerine dökmüş vaziyetteyiz." bilgisini verdi.
- "Dijital dönüşüm meselesini öne almamız gerekir"
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, Çin'in, 2018 yılında gündemlerinde önemli bir yer tutmaya devam edeceğine değinerek, "Bizim ev sahipliğimizde Çin hükümetinin kurduğu Belt and Road Industrial and Commercial Alliance'ı (BRICA) bu sene 18-19 Ekim'de İstanbul'da yapacağız. Çin'le ilişkilerimize karşılıklı faydayı sağlayabilecek gelişmelerle devam ediyoruz." diye konuştu.
Bilecik, "2017 yılında sel, deprem ve savaşlarla dünyanın başına gelmeyen kalmadı. Bir yandan da insanlara baktığınızda 'dünyanın hali böyle' deyip geçmediler. Aynı 2017'de blockchain, genetik, 3D yazıcı, sürücüsüz araba gibi tüm gelişmelerin zirvede olduğu bir yıldı." yorumunu yaptı.
Türkiye'nin yeni bir ekonomik kalkınma öyküsüne ihtiyaç duyduğunu ve TÜSİAD'ın da bu konuda önemli bir çalışma heyecanı içinde olduğunu belirten Bilecik, Türkiye'nin yeni hikayesinin sanayinin dijital dönüşümü üzerinden yazılacağına inandıklarını söyledi.
Bilecik, sanayinin dijital dönüşümünün farklı birlik getirebilecek bir yapı olacağını aktararak, "Bugün toplam ihracatın içerisinde yüksek teknolojili ürünlerin oranı yüzde 2,3. Bunu yüzde 30-40'lara getirmek şimdi hayal gibi gözüküyor ama bu tür hikayeleri yazdıktan sonra mümkün." ifadelerini kullandı.
Küresel ticaretin arttığı, büyümeye yöneldiği ve ralli yaptığı bir dönemin içine girildiğine dikkati çeken Bilecik, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu dönemde ihracatımızın taçlanarak artmaya devam ettiği bir süreç yaşamamız gerekir. Dış dünyada olumlu olan bu olaylar, bize bir takım yeni pazarlarda rekabet fırsatı sunduğu açık. Dünyanın her noktasına bir şeyler satabiliriz. Daha iyi şeyler üretip, katma değeri yüksek, teknolojisi gelişmiş ürünlerin ihraç edilmesi hedefimiz olmalı. Dünyadaki ticaret savaşları ve korumacılık, risklerin başında geliyor.
Uzun yıllar da bu şekilde sürecek. Dış pazardaki faaliyetlerimizi daha farklı bir noktaya getirdiğimizde bütün risklerimizi bertaraf edeceğiz gibi gözüküyor. İş dünyasına şu tavsiyeyi paylaşmayı uygun görüyorum; teknoloji çok hızlı gelişiyor, hangi iş kolunda olursak olalım dijital dönüşüm meselesini öne almamız gerekir. Bu bir fırsat değil, bir gereklilik."
Bilecik, TÜSİAD olarak her daim milli birlik ve beraberliği savunanların başında geldiklerini belirterek, "Bu güzel ülkenin neredeyse yüzde 80’inin üzerindeki kurumlar vergisini ödeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Daha çok vergi ödemeniz demek, daha fazla refah ve işlerin daha iyi gitmesi demektir. Bunun da temelinde, aynı amaç uğruna çalışmak, aynı uzlaşma kültüründe konuşmak, hem mantığımızla hem yüreğimizle bir dengeye oturan bir dil kullanmak olmalı. Bugün ekonomiyi bile konuşurken kaybedenlerden mutlu olmamak gerekir. Türk insanı hırsı, ortaya koyduğu girişimci ruh itibarıyla her şeyin üstesinde gelecektir. Meseleye bardağın dolu tarafından bakmamız gerekir diye düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
(Bitti)
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